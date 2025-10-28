集邦：IT OLED 面板大世代競爭升溫 FMM 陣營領跑、FMM-free 陣營加速

隨著近期TCL CSOT正式宣布t8項目OLED 8.6代線開工，全球IT OLED面板大世代投資計畫正式進入百花齊放局面；TrendForce表示，韓系面板廠SDC為市場先行者，最早啟動8.6代線大世代OLED產線投資，陸系廠商如BOE、Visionox、TCL CSOT也相繼啟動8.6代OLED產線投資。

SDC於2023年宣布啟動8.6代線投資計畫，使用的製程為傳統FMM蒸鍍，為延長螢幕壽命，SDC也計畫導入Tandem OLED製程。目前已完成設備裝機，且Tandem OLED製程獲得Apple青睞，預計產品將導入2026年即將發表的新MacBook Pro系列，有望最快在2026年第2季開始量產。

緊接在SDC之後，BOE於2023年底也宣布啟動8.6代OLED產線投資，同樣採取FMM蒸鍍製程及導入Tandem OLED技術的配置。其設備進廠已自2025年第2季起陸續完成，產線有望在2026年上半年進行點亮。另外，由於BOE已經以六代線供應OLED筆電面板給陸、台系品牌，也為2026年8.6代產線量產後的客戶出海口打下基礎。

Visionox和TCL CSOT則是投入FMM-free陣營。Visionox採用2023年自行發布的技術ViP（Visionox intelligent Pixelization），能夠實現比傳統FMM更高的PPI(pixel per inch)及開口率。Visionox已於2024年第2季宣布籌建8.6代OLED產線，目前預計在2025年第4季完成廠房建置，目標自2027年第1季開始放量。

TCL CSOT則是採用噴墨印刷(IJP)技術，製程相較傳統FMM更加簡化，理論上能減少約30%材料損耗。近期8.6代OLED產線動土儀式落幕後，目標放量時間落在2027年第4季。

TrendForce表示，FMM陣營及無FMM陣營的大世代產線投資規劃如雨後春筍，預示著未來IT OLED面板供應鏈將進入百家爭鳴的局面。當前FMM陣營握有穩健客戶關係、較多生產經驗等優勢，無FMM陣營處於初期發展階段，如ViP、IJP技術尚面臨良率較低、材料待進一步開發等挑戰，但因受市場高度關注，未來仍有機會追上FMM陣營的腳步。