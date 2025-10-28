今年光電和儲能雖放緩 業者看好AI電力需求推升明後年大爆發

台灣再生能源產業在近二年進入關鍵盤整期，雖然光電與儲能市場出現成長放緩現象，但從經濟部最新公布的能源白皮書來看，政府至2030年及2050年的長期發展方向並未改變，顯示整體綠能政策仍維持穩健推進。再生能源大廠泓德能源預估到2030年光電缺口將逾16GW（10億瓦）、風能也達6.8GW，看好未來三年將加速推進，配合澳洲、日本及北美市場同步擴大儲能建置，推升公司營運。

根據經濟部能源署的規劃，台灣2030年光電目標裝置容量為31.2GW、離岸風電為10.9GW。以現況估算，光電有16.26GW缺口、離岸風電有6.84GW，未來十年仍有龐大建設空間。雖然近期業者反映案場審查與法規調整進度放緩，但產業界普遍認為，短期修正有助長期制度更完善。

光電部分，發展主軸將持續聚焦「屋頂型」與「漁電共生」。屋頂型系統爭議少、推動穩定；漁電共生則符合「一地多用」與農業轉型方向。業者指出，隨著政府強調兼顧農業生產與再生能源效益，漁電工程仍是主要發展動能來源。黃鴻升集團近年積極布局漁電案場，計畫三年內推動300MW以上開發，並進一步擴大至400MW級規模，持續擴充土地與專案儲備量。

法規調整被視為短期發展放緩的主因。隨著早期案場陸續進入營運期，主管機關開始檢討原有規範細節，包括環評機制、特定區位開發界定，以及台電匯線與補償機制等。這些制度更新短期造成行政延宕，但有助建立長期透明與穩定的發展環境。

儲能市場方面，近年標案得標率下降，主要受限於目前僅開放「台電調頻服務」等單一型態應用。相較於日本、澳洲等電力自由化程度高的市場，台灣儲能產品仍屬初期階段。不過業者普遍預期，隨著電力交易制度逐步開放，儲能市場將進入多元化階段。

泓德能源在台灣智慧能源周開展前提出未來未來光電及儲能發展。總經理周仕昌表示，過去兩年泓德能源已派員赴日本與澳洲取經，強化電力交易與市場化操作能力，並與多家外商簽署合作協議，提前布局電力自由化趨勢。集團認為，結合電動車、智慧電網、售電與維運服務的新型商業模式，將成為儲能發展新契機。

整體而言，2025至2026年將是台灣光電與儲能產業的調整期。短期挑戰增加，但政策方向明確、長線需求穩定，AI與半導體帶來的高耗能趨勢也推升綠電與儲能需求。產業界預期，經過制度調整與市場成熟，光電與儲能在2030年前仍有充足成長潛力，並將成為推動台灣能源轉型的核心力量。