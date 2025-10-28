不只入伍矽光子國家隊！長興擁三題材 領化工族群抗震

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

全球乾膜光阻劑龍頭長興（1717），近期題材齊發，封裝材料技術獲市場高度肯定，吸引多頭資金聚焦。公司不僅成功入列行政院「矽光子國家隊」，成為首批名單中唯一的化工業者，還傳出切入台積電（2330）先進封裝供應鏈，並被日本化工大廠視為潛在合作對象，凸顯其在AI與先進半導體領域的競爭力。

28日盤中，長興量價齊揚，成交量放大至逾4.6萬張以外，股價也大漲逾7%、順利突破月線，帶動雙鍵跟漲逾5%，材料*-KY（4763）、南寶（4766）等化工股維持高檔震盪，化工類股指數逆勢上漲近0.4%，展現相對抗跌性。

在產業面上，長興以封裝膠材支援台灣矽光子供應鏈，躋身矽光子概念股。作為全球乾膜光阻劑龍頭，公司亦受惠日本旭化成可能中斷部分感光型聚醯亞胺（PSPI）供應，法人預期可望帶來轉單效益。近期市場更傳出旭化成來台尋找合作夥伴，長興被點名為潛在對象之一。

先進封裝方面，長興首度切入台積電CoWoS製程供應鏈，並與永光（1711）共同加入3D IC先進封裝製造聯盟，成為唯一兩家入列的化工企業會員。旗下晶圓級液態封裝材料EI-6042將應用於3D IC先進封裝技術，法人指出，長興材料已擊敗日商，預計2026年量產。

此外，行政院「矽光子國家隊」規劃四年投入29億元，目標建置自主供應鏈、研發環境及人才培育，長興入列，顯示其封裝材料技術在AI與先進半導體領域獲得認可。

籌碼面上，雖然長興27日遭外資節售1,908張，三大法人合計賣超1,806張，但累計10月以來仍買超2,708張，其中外資買超3,532張，投信小幅賣超882張，自營商買超58張，整體持股動向仍偏多。

矽光子 台積電

