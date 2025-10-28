聚焦量子科技 工研院舉辦「眺望2026產業發展趨勢」研討會
工研院「眺望2026產業發展趨勢研討會」開幕論壇上午在台大醫院國際會議中心舉行，活動以「無限量：量子百年創新紀元」專刊發表揭開序幕，聚焦量子科技的全球趨勢與台灣潛在機會。
工研院院長張培仁在首日研討會擔任開幕致詞時表示，量子科技正加速從實驗室邁向產業應用，被視為繼AI之後最具顛覆性的科技浪潮。根據麥肯錫預測，全球量子產業市場規模有望於2030年突破900億美元，成為各國爭相布局的戰略焦點。2025 年適逢量子力學誕生百周年，台灣面對這場攸關國際話語權與產業主導權的關鍵賽局，不能缺席。工研院作為國家級產業智庫，除積極投入量子電腦次系統關鍵硬體研發外，亦整合台灣在半導體與資通訊的優勢，針對金融、資安、生醫與能源等潛力應用領域提出發展藍圖，期望促進產官學研協力共創，讓台灣在量子世代搶得先機、掌握科技主導權。
論壇由工研院副總暨產業科技國際策略發展所所長林昭憲主持，經濟部產業技術司專門委員張明芳、法國駐台辦事處代表龍燁（Franck Paris）、英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley Jones）、以及荷蘭在台辦事處代表浦樂施（Bas Pulles）等貴賓出席。並邀請受到全球矚目的量子運算新創公司Quantinuum首席科學家Harry Buhrman 發表專題演講，Buhrman教授為歐洲量子計算領域的權威，其研究對量子演算法與通訊理論具深遠影響。諾貝爾物理學獎得主Alain Aspect教授也特別錄製一段致詞影片，強調量子科技對台灣乃至全球未來發展的重要性，並分享對論壇的祝賀與肯定。
