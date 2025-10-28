聚焦量子科技 工研院舉辦「眺望2026產業發展趨勢」研討會

快訊

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
「眺望2026產業發展趨勢研討會」開幕論壇，邀請Quantinuum首席科學家Harruy Buhrman（圖）解析動歐洲量子發展，橫跨學術、產業與政策，剖析量子科技的應用潛力與未來技術布局。記者曾學仁／攝影
工研院「眺望2026產業發展趨勢研討會」開幕論壇上午在台大醫院國際會議中心舉行，活動以「無限量：量子百年創新紀元」專刊發表揭開序幕，聚焦量子科技的全球趨勢與台灣潛在機會。

工研院院長張培仁在首日研討會擔任開幕致詞時表示，量子科技正加速從實驗室邁向產業應用，被視為繼AI之後最具顛覆性的科技浪潮。根據麥肯錫預測，全球量子產業市場規模有望於2030年突破900億美元，成為各國爭相布局的戰略焦點。2025 年適逢量子力學誕生百周年，台灣面對這場攸關國際話語權與產業主導權的關鍵賽局，不能缺席。工研院作為國家級產業智庫，除積極投入量子電腦次系統關鍵硬體研發外，亦整合台灣在半導體與資通訊的優勢，針對金融、資安、生醫與能源等潛力應用領域提出發展藍圖，期望促進產官學研協力共創，讓台灣在量子世代搶得先機、掌握科技主導權。

論壇由工研院副總暨產業科技國際策略發展所所長林昭憲主持，經濟部產業技術司專門委員張明芳、法國駐台辦事處代表龍燁（Franck Paris）、英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley Jones）、以及荷蘭在台辦事處代表浦樂施（Bas Pulles）等貴賓出席。並邀請受到全球矚目的量子運算新創公司Quantinuum首席科學家Harry Buhrman 發表專題演講，Buhrman教授為歐洲量子計算領域的權威，其研究對量子演算法與通訊理論具深遠影響。諾貝爾物理學獎得主Alain Aspect教授也特別錄製一段致詞影片，強調量子科技對台灣乃至全球未來發展的重要性，並分享對論壇的祝賀與肯定。

「眺望2026產業發展趨勢研討會」開幕論壇，諾貝爾物理學獎得主Alain Aspect教授也特別錄製一段致詞影片，強調量子科技對臺灣乃至全球未來發展的重要性，並分享他對論壇的祝賀與肯定。記者曾學仁／攝影
工研院「眺望2026產業發展趨勢研討會」開幕論壇，上午在台大醫院國際會議中心舉行，工研院院長張培仁（右五）、工研院副總暨產業科技國際策略發展所所長林昭憲（右二），經濟部產業技術司專門委員張明芳（左五）、量子運算新創公司Quantinuum首席科學家HarryBuhrman（左四）、法國駐台辦事處代表龍燁（左三）、英國在台辦事處代表包瓊郁（左二）、以及荷蘭在台辦事處代表浦樂施（左一）等貴賓出席，共同為「無限量：量子百年創新紀元」專刊發表揭開序幕。記者曾學仁／攝影
「眺望2026產業發展趨勢研討會」開幕論壇，工研院副總暨產科國際所所長林昭憲（圖）發表「無限量：量子百年 創新紀元」專刊。記者曾學仁／攝影
「眺望2026產業發展趨勢研討會」開幕論壇「跨域趨勢對談」，由工研院副總暨產科國際所所長林昭憲（右）主持，邀請工研院電光所研發組長吳育任（左起）、中央研究院關鍵議題研究中心特聘研究員兼量子電腦專題中心執行長陳啟東、IBM臺灣技術長莊士逸、鴻海研究院所長謝明修、Quantinuum量子演算法與創新首席科學家Harry Buhrman。記者曾學仁／攝影
工研院院長張培仁（圖）在首日研討會擔任開幕致詞時表示，量子科技正加速從實驗室邁向產業應用，被視為繼AI 之後最具顛覆性的科技浪潮。記者曾學仁／攝影
