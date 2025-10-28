倍力總代理以柔營業秘密方案 建構「ACE」成長藍圖

倍力資訊（6874）致力於資訊軟體整合服務，近期正式宣布總代理以柔資訊營業秘密管理規範的資訊防護解決方案，協助企業守護營業核心機密，提升產業競爭力。

倍力資訊總經理許金隆表示，根據最新修訂的《營業秘密法》，企業在保護技術資料、商業策略、客戶名單等關鍵資產方面，必須採取合理的保密措施，倍力資訊深知企業在面對營業秘密保護時的痛點與挑戰，藉與以柔資訊合作，協助企業客戶建立符合法規的資訊安全政策與內部流程，透過以柔資訊的完整解決方案，落實各產業營業祕密的管理以提升企業內部與供應鏈資安韌性，真正做到「技術 + 法規 + 管理」三位一體的營業秘密防護架構，以保護並提升企業價值。

以柔資訊創辦人羅文聰博士表示，近日企業機敏文件外洩頻傳，駭客無孔不入，有權限員工偷竊難防，營業秘密保護逐漸成為Buzzword潮流術語，但市場並未見到完整解決方案。以柔資訊從文件生成加密出發，注入AI技術並結合法律要素，發展出事前機敏文件智能盤點與彈性加密、事中智能存取行為分析與異常權限調控、事後法律釋明舉證與類案分析，提供企業落實營密預防與管理的六大模組，期盼成為企業核心機密的守護者。

同時面對AI技術之快速演進以及全球永續發展之浪潮，倍力資訊亦發表AI Application（企業AI應用）, Cybersecurity（資安特遣隊）及ESG碳財永續的「ACE」三大主軸策略發展藍圖。

在AI Application方面，倍力資訊運用ChatBot 與AI Agent技術，建構企業全方位AI數位員工平台。平台的私有模型建構能力讓 AI 真正融入企業文化，建立獨特的智慧資產。完善的權限控管與資料防護機制，確保敏感資訊不外洩，解決了企業採用 AI 的最大疑慮，協助企業在 AI 時代保持競爭優勢。

Cybersecurity方面，在數位轉型、AI與雲端應用迅速演進的今日，企業所面對的資安威脅早已超越傳統駭客入侵的範疇。從外部惡意攻擊、內部設定錯誤、帳號權限濫用，到突發的系統異常，皆可能在瞬間導致營運中斷與敏感資料外洩。面對如此複雜多變的威脅環境，唯有導入整合「防禦」、「防護」與「韌性」於一體的立體化資安策略，才能在資安事件風險中降低企業損失，快速恢復營運能力進而維護企業整體價值。

而ESG 碳財永續的部分，面對全球淨零轉型與IFRS S1/S2永續財務揭露法遵規範從2026年開始實施，上市櫃公司須在會計年度結束後75日內同時公告財報與年報中的永續資訊，碳管理數據與財報的連動對企業在法規遵循與強化公司治理上形成重大的挑戰。倍力資訊以獨特的「IFRS財務報告書」、「碳管家」與「IFRS S1/S2解決方案」三大核心產品協助上市櫃公司建立具效率與韌性的永續營運平台，提升國際競爭力。

倍力資訊以「碳×財」整合策略協助企業從碳盤查數據治理，邁向永續財務揭露合規化，助力企業因應全球淨零與 ESG 浪潮。倍力資訊也即將於今年11月14日於台北艾麗酒店舉辦第六屆財務長聯誼會，會中以柔資訊也將分享營業秘密管理解決方案，透過交流增進會員情誼、分享經營管理心得及強化財會新知，打造專屬於財務長的優質交流平台。