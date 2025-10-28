記憶體缺貨風暴延燒！群聯晉升千金、南亞科飆天價

全球記憶體市場供需版圖劇烈變動。業界消息指出，國際原廠2025年第4季伺服器記憶體合約價暴漲40%至50%，產能排擠效應已連帶影響到其他的非優先供應客戶，未來2個季度的滿足率恐不到40%。此波漲價效應推升台股記憶體族群多頭熱度持續，南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）與群聯（8299）輪番衝高，吸引資金蜂擁。

28日盤中，旺宏攻上漲停36.45元鎖死；南亞科爆出逾17萬張大量，股價飆逾6%，觸及131.5元歷史新高；華邦電漲逾4%，穩守50元關卡；力積電續揚3%；群聯更放量突破千元大關，創1,055元天價，正式晉升「千金俱樂部」，帶動台股盤中再現26千金榮景。

法人指出，隨AI應用快速成長，市場對高頻寬、高容量記憶體需求急速攀升，全球DRAM前三大廠與長鑫存儲相繼宣布逐步停產DDR4，將產能轉向DDR5與HBM。預估DDR4全球產能將大幅下滑，供應商排名勢將重洗。南亞科與華邦電成最大受惠者，南亞科同時供應消費電子與工業電腦，華邦電則擴充8Gb DDR4產能，DDR3亦因外溢效應出現補漲。

AI存儲需求進一步擴大缺口。根據集邦科技（TrendForce）報告，AI推理應用推升即時存取與高速運算需求，帶動固態硬碟（SSD）供應商加快大容量Nearline SSD生產。群聯與威剛（3260）等台廠受惠NAND需求升溫，加上QLC NAND供給吃緊、需求外溢至TLC產品，群聯憑藉充足庫存，成為本輪漲價循環的最大贏家。

美系外資亦看好2026年AI半導體仍維持強勁成長，並指出產業瓶頸不在晶圓產能，而在「特殊記憶體」與伺服器機櫃供應鏈。外資點名台積電（2330）、信驊（5274）、群聯、世芯-KY（3661）、上詮（3363）為「優於大盤」族群，其中群聯目標價上看千元。

另一方面，南韓記憶體大廠SK海力士28日盤中重挫近7%，創7月以來最大跌幅。市場傳出，三星電子為重奪高頻寬記憶體（HBM）市占，祭出最高三成降價策略，恐壓縮SK海力士明年利潤。分析師則認為，三星正加速追趕HBM4，短期價格戰恐難避免，但高階HBM需求仍強，價格下滑影響料屬暫時。

整體而言，記憶體市場正由高階應用驅動的「供不應求」格局主導。法人預期，短線價格波動難免，但缺貨主題仍將續領記憶體族群行情熱度。