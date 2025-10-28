2025科學園區廠務暨工安環保技術研討會 10月31日南科登場

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

科學園區公會與南科管理局攜手辦理的三年一次盛會，「2025科學園區廠務暨工安環保技術研討會」將於10月31日在南科的管理局行政大樓登場。

南科管理局指出，次盛會三年一度輪值舉辦，匯聚竹科、中科、南科及產業先進等近400位專家學者與企業代表，共同探討水電氣節能、循環經濟、淨零減碳與工安永續等前瞻議題。

活動現場除有各界專家的專題演講、五組論文競賽外，亦設有16個技術展攤展示最新廠務及環安技術成果，呈現科學園區在淨零轉型與高科技製造韌性上的新動能。

