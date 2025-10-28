快訊

MLB／大谷翔平單場第2轟追平藍鳥！寫119年來首見紀錄

閃兵藝人未來運勢？命理師點名陳柏霖最慘、這2人能谷底翻身

川普、高市早苗會談結束！2協議曝光 投資方案似未完全定案

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果App Store遭控壟斷 法官撤銷原告集體訴訟資格

中央社／ 奧克蘭27日綜合外電報導
蘋果App Store。（美聯社）
蘋果App Store。（美聯社）

美國聯邦法官今天撤銷了數千萬名蘋果（Apple）用戶的集體訴訟資格，這些用戶指控蘋果公司禁止用戶在App Store以外管道購買App，藉此壟斷iPhone應用程式市場，導致價格偏高。

美國加州奧克蘭（Oakland）聯邦地區法院法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）推翻自己於2024年2月認可集體訴訟資格的裁定。原裁定允許過去17年內，購買App程式或App內容滿10美元以上的蘋果帳戶，可透過集體方式來控告蘋果。

蘋果公司聘請的專家發現，原告的「集體模型」存在「令人震驚」的錯誤，羅傑斯據此作出新裁決，撤銷了集體訴訟資格。

這些錯誤包括：原告名單上的Robert Pepper和RobPepper，所用住址及信用卡資料都相同，卻被當作不同人。

另外，有超過4萬筆付款紀錄，付款人名字都是「Kim」，實則彼此之間毫無關聯。

對法官撤銷集體提告資格，原告感到失望，將檢視下一步如何行動。

透過集體訴訟方式，能讓原告以較低訴訟成本，取得較大賠償，這較個人提告更具效益。

蘋果對法官新裁定表示滿意，並說公司「大力」投資於App Store，「讓用戶在探索App時，能有安全且值得信賴的場所，也為App開發者帶來絕佳商機」。

法官 美國 提告

延伸閱讀

蘋果「冷革命」 奇鋐受惠高階iPad Pro導入均熱板…躍唯一台灣供應商

散熱廠進化 黑手變寵兒

蕭景田等人遭控涉賄案上月獲判無罪 士檢聲明上訴了！

2025MLB世界大賽賽程與比分 G2山本由伸鎖藍鳥完投勝道奇扳平

相關新聞

蘋果App Store遭控壟斷 法官撤銷原告集體訴訟資格

美國聯邦法官今天撤銷了數千萬名蘋果（Apple）用戶的集體訴訟資格，這些用戶指控蘋果公司禁止用戶在App Store以外...

Google擬重啟美國核電廠 為AI基礎設施供電

科技巨頭Google（谷歌）今天宣布一項計畫，將重啟位於美國愛荷華州的核能發電廠，好為該公司不斷擴張的人工智慧（AI）基...

美能源部攜手超微建AI超級電腦 應用核能與治癌等

美國能源部長萊特和超微（AMD）執行長蘇姿丰告訴路透社，美國已與超微建立10億美元合作關係，將建置兩座超級電腦，因應核能...

鴻騰擬合作沙烏地物流業 攻車隊電動化布局充電網路

鴻海旗下鴻騰精密科技宣布，在沙烏地阿拉伯合資公司Smart Mobility，與當地物流業者Al Bassami Tra...

記憶體誰最強？這檔飆516％！謝金河點2台廠大贏家：可惜台「只能享受末梢神經的餘波」

記憶體的大時代

蘋果「冷革命」 奇鋐受惠高階iPad Pro導入均熱板…躍唯一台灣供應商

蘋果「冷革命」大進擊，將首度在高階平板iPad Pro導入均熱板（VC）散熱技術，讓機身更薄，同時讓使用者不受熱當機干擾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。