蘋果App Store遭控壟斷 法官撤銷原告集體訴訟資格

美國聯邦法官今天撤銷了數千萬名蘋果（Apple）用戶的集體訴訟資格，這些用戶指控蘋果公司禁止用戶在App Store以外管道購買App，藉此壟斷iPhone應用程式市場，導致價格偏高。

美國加州奧克蘭（Oakland）聯邦地區法院法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）推翻自己於2024年2月認可集體訴訟資格的裁定。原裁定允許過去17年內，購買App程式或App內容滿10美元以上的蘋果帳戶，可透過集體方式來控告蘋果。

蘋果公司聘請的專家發現，原告的「集體模型」存在「令人震驚」的錯誤，羅傑斯據此作出新裁決，撤銷了集體訴訟資格。

這些錯誤包括：原告名單上的Robert Pepper和RobPepper，所用住址及信用卡資料都相同，卻被當作不同人。

另外，有超過4萬筆付款紀錄，付款人名字都是「Kim」，實則彼此之間毫無關聯。

對法官撤銷集體提告資格，原告感到失望，將檢視下一步如何行動。

透過集體訴訟方式，能讓原告以較低訴訟成本，取得較大賠償，這較個人提告更具效益。

蘋果對法官新裁定表示滿意，並說公司「大力」投資於App Store，「讓用戶在探索App時，能有安全且值得信賴的場所，也為App開發者帶來絕佳商機」。