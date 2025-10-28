Google擬重啟美國核電廠 為AI基礎設施供電

科技巨頭Google（谷歌）今天宣布一項計畫，將重啟位於美國愛荷華州的核能發電廠，好為該公司不斷擴張的人工智慧（AI）基礎設施供電。

這是科技巨頭與電力產業合作的最新案例。

根據Google與電力公司NextEra Energy共同聲明，2020年關閉後一直閒置的Duane Arnold EnergyCenter，預計將於2029年重新投入運轉，以「支援Google在愛荷華州的雲端與AI基礎設施成長」。

Google已與NextEra簽署為期25年的購電協議，待電廠重啟後將購買其生產的電力。

聯合聲明指出：「隨著美國進入由人工智慧驅動的創新與機遇新時代，這項策略性合作旨在讓Google能以負責任的方式推動業務成長。」聲明並稱讚核能是「零碳排」的能源來源。

人工智慧已成為能源需求的主要來源。

根據國際能源總署（IEA）今年4月預測，到2030年，資料中心的電力消耗將增加一倍以上。

Google也宣布其他增加電力供應的計畫，其中包括與 Elementl Power合作，在美國建設3座先進核能電廠。