鴻騰擬合作沙烏地物流業 攻車隊電動化布局充電網路

鴻海旗下鴻騰精密科技宣布，在沙烏地阿拉伯合資公司Smart Mobility，與當地物流業者Al Bassami Transport Group簽署策略合作備忘錄，先在Al Bassami總部安裝充電樁設備，隨後全面評估其全國各地物流中心，加速車隊電動化及充電網路。

鴻騰27日晚間在官網發布中文新聞稿指出，由鴻騰與Saleh Suleiman Alrajhi & Sons共同成立的SmartMobility，參加沙烏地當地時間27日至29日舉辦的EVAuto Show Riyadh 2025電動車展，展示交流與直流充電產品組合，並首次公開展示充電樁營運管理系統CPMS（Charging Point Management System）。

鴻騰說明，Smart Mobility的CPMS系統已在沙烏地阿拉伯完成為期6個月的實地測試，預計將於2026年初上市，將成為沙烏地電動車基礎設施生態系的重要一環。

鴻騰並表示，展會期間Smart Mobility與沙烏地物流業及商用卡車業者Al Bassami Transport Group簽署策略合作備忘錄，評估加速車隊電動化並打造充電網路。

談到「沙烏地製造」（Saudi Made）進度，SmartMobility執行長HH Prince Fahad N. Al Saud表示，目前階段在確認廠房設計，預計將於今年底對外公布，目標不僅是提供符合沙烏地需求產品，更要建立具有全球競爭力的本土生態系統。