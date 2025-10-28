聽新聞
0:00 / 0:00
鴻騰擬合作沙烏地物流業 攻車隊電動化布局充電網路
鴻海旗下鴻騰精密科技宣布，在沙烏地阿拉伯合資公司Smart Mobility，與當地物流業者Al Bassami Transport Group簽署策略合作備忘錄，先在Al Bassami總部安裝充電樁設備，隨後全面評估其全國各地物流中心，加速車隊電動化及充電網路。
鴻騰27日晚間在官網發布中文新聞稿指出，由鴻騰與Saleh Suleiman Alrajhi & Sons共同成立的SmartMobility，參加沙烏地當地時間27日至29日舉辦的EVAuto Show Riyadh 2025電動車展，展示交流與直流充電產品組合，並首次公開展示充電樁營運管理系統CPMS（Charging Point Management System）。
鴻騰說明，Smart Mobility的CPMS系統已在沙烏地阿拉伯完成為期6個月的實地測試，預計將於2026年初上市，將成為沙烏地電動車基礎設施生態系的重要一環。
鴻騰並表示，展會期間Smart Mobility與沙烏地物流業及商用卡車業者Al Bassami Transport Group簽署策略合作備忘錄，評估加速車隊電動化並打造充電網路。
談到「沙烏地製造」（Saudi Made）進度，SmartMobility執行長HH Prince Fahad N. Al Saud表示，目前階段在確認廠房設計，預計將於今年底對外公布，目標不僅是提供符合沙烏地需求產品，更要建立具有全球競爭力的本土生態系統。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言