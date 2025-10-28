快訊

MLB／大谷翔平單場第2轟追平藍鳥！寫119年來首見紀錄

閃兵藝人未來運勢？命理師點名陳柏霖最慘、這2人能谷底翻身

川普、高市早苗會談結束！2協議曝光 投資方案似未完全定案

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻騰擬合作沙烏地物流業 攻車隊電動化布局充電網路

中央社／ 台北28日電
圖擷自鴻騰精密科技官網。
圖擷自鴻騰精密科技官網

鴻海旗下鴻騰精密科技宣布，在沙烏地阿拉伯合資公司Smart Mobility，與當地物流業者Al Bassami Transport Group簽署策略合作備忘錄，先在Al Bassami總部安裝充電樁設備，隨後全面評估其全國各地物流中心，加速車隊電動化及充電網路。

鴻騰27日晚間在官網發布中文新聞稿指出，由鴻騰與Saleh Suleiman Alrajhi & Sons共同成立的SmartMobility，參加沙烏地當地時間27日至29日舉辦的EVAuto Show Riyadh 2025電動車展，展示交流與直流充電產品組合，並首次公開展示充電樁營運管理系統CPMS（Charging Point Management System）。

鴻騰說明，Smart Mobility的CPMS系統已在沙烏地阿拉伯完成為期6個月的實地測試，預計將於2026年初上市，將成為沙烏地電動車基礎設施生態系的重要一環。

鴻騰並表示，展會期間Smart Mobility與沙烏地物流業及商用卡車業者Al Bassami Transport Group簽署策略合作備忘錄，評估加速車隊電動化並打造充電網路。

談到「沙烏地製造」（Saudi Made）進度，SmartMobility執行長HH Prince Fahad N. Al Saud表示，目前階段在確認廠房設計，預計將於今年底對外公布，目標不僅是提供符合沙烏地需求產品，更要建立具有全球競爭力的本土生態系統。

延伸閱讀

F1車迷必收！ Hot Wheels推出完整2025 F1賽車陣容

彰化二林芳苑反火葬場滿1年 自救會車隊遊行訴求堅持撤案

Volvo Taiwan在台開啟全新篇章！小改款XC60、全新EX90預計2026年導入販售

再投入電動三輪機車！中華郵政力拚2040年前郵務車輛全面電動化

相關新聞

蘋果App Store遭控壟斷 法官撤銷原告集體訴訟資格

美國聯邦法官今天撤銷了數千萬名蘋果（Apple）用戶的集體訴訟資格，這些用戶指控蘋果公司禁止用戶在App Store以外...

Google擬重啟美國核電廠 為AI基礎設施供電

科技巨頭Google（谷歌）今天宣布一項計畫，將重啟位於美國愛荷華州的核能發電廠，好為該公司不斷擴張的人工智慧（AI）基...

美能源部攜手超微建AI超級電腦 應用核能與治癌等

美國能源部長萊特和超微（AMD）執行長蘇姿丰告訴路透社，美國已與超微建立10億美元合作關係，將建置兩座超級電腦，因應核能...

鴻騰擬合作沙烏地物流業 攻車隊電動化布局充電網路

鴻海旗下鴻騰精密科技宣布，在沙烏地阿拉伯合資公司Smart Mobility，與當地物流業者Al Bassami Tra...

記憶體誰最強？這檔飆516％！謝金河點2台廠大贏家：可惜台「只能享受末梢神經的餘波」

記憶體的大時代

蘋果「冷革命」 奇鋐受惠高階iPad Pro導入均熱板…躍唯一台灣供應商

蘋果「冷革命」大進擊，將首度在高階平板iPad Pro導入均熱板（VC）散熱技術，讓機身更薄，同時讓使用者不受熱當機干擾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。