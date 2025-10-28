美能源部攜手超微建AI超級電腦 應用核能與治癌等

美國能源部長萊特和超微（AMD）執行長蘇姿丰告訴路透社，美國已與超微建立10億美元合作關係，將建置兩座超級電腦，因應核能、癌症治療及國家安全等方面重大科學問題。

路透社報導，美國此舉是為了確保國內擁有足夠超級電腦運行日益複雜的實驗，這些實驗需要大量的數據處理能力。這些超級電腦可以加速美國重點領域的科學發現進程。

萊特（Chris Wright）表示，這些系統將增進核能、核融合能源、國防和國家安全技術以及藥物研發等領域的進步。

科學家與企業正努力複製驅動太陽發光發熱的核融合反應，透過在電漿氣體中以高溫高壓將輕原子壓縮融合以釋放巨量能量。萊特告訴路透社：「我們已取得很大進展，但電漿不穩定，我們必須在地球上重現太陽核心。」

萊特說：「我們將借助這些AI系統的運算能力大幅加速進展，我相信未來2、3年內將有望找到可行的核融合能源應用途徑。」

萊特表示，這些超級電腦也將協助美國管理核武庫，並透過模擬分子層面的癌症治療方法加速藥物研發，「我期望在未來5到8年內，我們能將大多數癌症轉變為可控的疾病，目前許多癌症仍是致命絕症」。

根據計畫，第一座名為Lux的超級電腦預計在未來6個月內建置完成並上線。Lux將以超微的MI355X人工智慧（AI）晶片為核心，設計中也將包含超微製造的中央處理器（CPU）及網路晶片。這個系統由超微、慧與科技公司（Hewlett Packard Enterprise）、甲骨文雲端基礎架構（Oracle Cloud Infrastructure）以及橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge National Laboratory）共同開發。

蘇姿丰表示，Lux的部署速度是她見過同規模超級電腦中最快，「這就是我們想要為美國AI努力做到的速度與敏捷性」。

橡樹嶺國家實驗室主任史崔佛（Stephen Streiffer）表示，Lux超級電腦的AI算力將達現有超級電腦的3倍左右。

第2座更先進的電腦名為Discovery，將以專為高效能運算設計的超微MI430系列AI晶片為基礎。這個系統將由橡樹嶺國家實驗室、慧與科技及超微共同設計。Discovery預計於2028年交付，2029年投入運作。

史崔佛表示，他預期Discovery的運算能力將大幅提升，但無法確定增強幅度。

蘇姿丰表示，MI430是MI400系列的特殊版本，結合傳統超級運算晶片關鍵特性與運行AI應用程式所需功能。

一名能源部官員說，這兩座超級電腦將由能源部負責安置，企業方提供系統與資本支出，雙方共享運算能力。

這名能源部官員還說，這兩座採用超微晶片的超級電腦可望成為美國各地能源部實驗室與民營企業建立這類合作關係的先驅。