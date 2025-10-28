鴻海大投資 建超級算力中心

鴻海（2317）昨（27）日公告，為擴展雲端算力服務平台，加速集團三大智慧平台發展，董事會通過將於420億元的額度內，採購AI算力雲端業務營業用資訊設備，以建立AI算力集群暨超算中心。

據瞭解，上述投資主要用於鴻海今年6月初於台北國際電腦展時宣布，與輝達合作在台灣打造最先進的「AI Factory」超級算力中心，加速台灣在AI領域的研發與應用，當時鴻海即估計投資額約在400多億元。

如今鴻海「說到做到」，董事會批准相關投資，隨銀彈到位，業界看好將助益鴻海AI版圖擴張，並強化台灣AI量能。

輝達執行長黃仁勳表示，攜手鴻海打造「AI Factory」超級算力中心，將是台灣AI產業轉型的重要核心，透過與鴻海合作，我們正建構這場全球轉型的基礎設施。

鴻海董座劉揚偉說，鴻海秉持「分享、合作、共榮」的理念，攜手全球標竿客戶共同創造全方位智慧生活。

鴻海規劃，與輝達合作打造的AI超級算力中心，將購買1萬顆輝達Blackwell Ultra架構GB300 GPU，建立首期27MW（百萬瓦）的超級算力，預定2026上半年啟用。