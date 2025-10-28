高通挑戰輝達 揮軍 AI 加速器

高通27日宣布，將推出新AI加速器AI200和AI250，進軍AI資料中心市場，打算在這個科技業成長最快領域挑戰輝達，消息激勵高通股價美股早盤飆漲20%。

AI200明年將開始出貨，高通提供三種型態，分別是獨立元件、能插入現有機器的電腦卡或高通完整伺服器機櫃一部分。AI200首個客戶是沙烏地阿拉伯AI新創公司Humain，該公司計劃2026年起以AI200部署200MW（百萬瓦）算力。

AI250計劃2027年開始出貨，如果只以晶片型態供貨，AI250能安裝在搭載輝達或其他同業處理器的設備。如果是完整伺服器，AI250則會與這些晶片製造商的產品競爭。高通表示，這些晶片將專攻推論，而非訓練AI模型。

在執行長艾蒙帶領下，高通持續試圖減少依賴智慧手機。如果贏得微軟、亞馬遜和Meta訂單，高通將新增一個重要新營收來源。