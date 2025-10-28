散熱廠進化 黑手變寵兒

輝達、蘋果這兩大科技巨擘領頭衝刺解熱應用，讓散熱成為科技業新顯學，也讓奇鋐（3017）、雙鴻等台灣散熱廠擺脫過往給外界「黑手」的刻板印象，搖身一變成為市場寵兒。

奇鋐更是在輝達與蘋果之間左右逢源，不僅是輝達水冷方案主要供應商之一，伴隨ASIC（特殊應用積體電路）客戶朝向液冷方案靠攏，讓奇鋐大咬AI高能耗帶來的龐大散熱商機；而隨著蘋果也開始導入均熱板（VC），公司也看好智慧手機用薄型VC散熱模組出貨，同步助攻業績。

目前台廠中，僅奇鋐因產能夠大，加上集團資源豐富，有能力同時搶攻AI伺服器水冷與手機均熱板二大市場，並且均扮演主要供應鏈角色，未來若iPad Pro也使用均熱板技術，奇鋐出貨動能也將再次擴大。

業界分析，蘋果將均熱板散熱技術從iPhone 17系列延伸至未來新款iPad Pro的趨勢幾乎底定，主因透過均熱板提供更佳的散熱，確保終端裝置效能不墜，尤其是當AI應用、衛星通訊等新功能加入後，更需要強大的散熱技術來提升用戶體驗。