散熱廠進化 黑手變寵兒

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

輝達蘋果這兩大科技巨擘領頭衝刺解熱應用，讓散熱成為科技業新顯學，也讓奇鋐（3017）、雙鴻等台灣散熱廠擺脫過往給外界「黑手」的刻板印象，搖身一變成為市場寵兒。

奇鋐更是在輝達與蘋果之間左右逢源，不僅是輝達水冷方案主要供應商之一，伴隨ASIC（特殊應用積體電路）客戶朝向液冷方案靠攏，讓奇鋐大咬AI高能耗帶來的龐大散熱商機；而隨著蘋果也開始導入均熱板（VC），公司也看好智慧手機用薄型VC散熱模組出貨，同步助攻業績。

目前台廠中，僅奇鋐因產能夠大，加上集團資源豐富，有能力同時搶攻AI伺服器水冷與手機均熱板二大市場，並且均扮演主要供應鏈角色，未來若iPad Pro也使用均熱板技術，奇鋐出貨動能也將再次擴大。

業界分析，蘋果將均熱板散熱技術從iPhone 17系列延伸至未來新款iPad Pro的趨勢幾乎底定，主因透過均熱板提供更佳的散熱，確保終端裝置效能不墜，尤其是當AI應用、衛星通訊等新功能加入後，更需要強大的散熱技術來提升用戶體驗。

奇鋐 蘋果 輝達

蘋果「冷革命」 奇鋐受惠高階iPad Pro導入均熱板…躍唯一台灣供應商

蘋果「冷革命」大進擊，將首度在高階平板iPad Pro導入均熱板（VC）散熱技術，讓機身更薄，同時讓使用者不受熱當機干擾...

記憶體誰最強？這檔飆516％！謝金河點2台廠大贏家：可惜台「只能享受末梢神經的餘波」

記憶體的大時代

散熱廠進化 黑手變寵兒

輝達、蘋果這兩大科技巨擘領頭衝刺解熱應用，讓散熱成為科技業新顯學，也讓奇鋐、雙鴻等台灣散熱廠擺脫過往給外界「黑手」的刻板...

高通挑戰輝達 揮軍 AI 加速器

高通27日宣布，將推出新AI加速器AI200和AI250，進軍AI資料中心市場，打算在這個科技業成長最快領域挑戰輝達，消...

鴻海大投資 建超級算力中心

鴻海昨（27）日公告，為擴展雲端算力服務平台，加速集團三大智慧平台發展，董事會通過將於420億元的額度內，採購AI算力雲...

i18新機進化導入星鏈上網 昇達科、華通、事欣科等受惠

外電報導，蘋果明年問世的iPhone 18系列新機將支援全球最大低軌衛星服務商、特斯拉執行長馬斯克主導的SpaceX旗下...

