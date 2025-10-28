蘋果「冷革命」 奇鋐受惠高階iPad Pro導入均熱板…躍唯一台灣供應商

蘋果「冷革命」大進擊，將首度在高階平板iPad Pro導入均熱板（VC）散熱技術，讓機身更薄，同時讓使用者不受熱當機干擾，有更順暢的使用體驗，刺激銷量。據悉，蘋果僅找兩岸各一家廠商供應均熱板，奇鋐（3017）則是唯一能吃到相關商機的台廠。

業界看好，蘋果為全球平板出貨龍頭，市占率近四成，每年出貨逾5,500萬台iPad，高階款導入均熱板後，其他機種有望隨後導入，引爆新一波散熱大商機。

蘋果近期針對解熱應用頻頻出招，今年問世的高階iPhone 17 Pro機種首度搭載均熱板，由台廠奇鋐與陸企蘇州天脈供貨，取代過往的石墨片散熱。

隨著iPad Pro也將導入均熱板，奇鋐將成為蘋果冷革命大進擊的台廠最大贏家，將大咬相關商機。

彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）報導，他獲悉蘋果已將均熱板技術列入iPad Pro產品藍圖，目標下一代iPad Pro升級時納入。考量iPad Pro產品線升級周期約18個月，推測搭載均熱板的iPad Pro最快2027年春季推出，並採用M6處理器，該處理器很可能採用台積電2奈米技術生產。

據悉，均熱板技術能讓iPad Pro與強調輕薄的機型iPad Air產品線有所區隔。蘋果在2024年已讓iPad Air升級為與Pro一樣擁有13吋的螢幕，明年還要升級至搭載M4晶片，若蘋果能讓iPad Pro系列搭載均熱板，將使其散熱優於iPad Air系列，可能讓使用者有更多理由升級至更高價的產品。

均熱板是一種密封金屬腔體內含少量液體的被動式散熱技術，內含液體會持續進行蒸發與凝結的循環，而腔體的一部分覆蓋在晶片上方，當晶片發熱時，會加熱液體使其蒸發，這些蒸氣會流向腔體的不同部位並凝結成液體，隨後透過毛細結構將凝結水導回主液池。