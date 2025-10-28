快訊

多所學校十月還在徵老師…史上最嚴重師資荒 新國安危機

落實分級醫療…沒有轉診單直接跑醫學中心 明年恐需1200元

今晨新北石門19°C！北部大雨 東北季風一波波周五低溫再探1字頭

聽新聞
0:00 / 0:00

斥資420億元 鴻海建構台灣AI超級算力中心

聯合報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海昨晚公告，為擴展雲端算力服務平台，加速集團三大智慧平台發展，董事會通過將於四二○億元的額度內，採購ＡＩ算力雲端業務營業用資訊設備，以建立ＡＩ算力集群暨超算中心。

據了解，這四二○億元內的投資，主要用於鴻海今年六月初於台北國際電腦展時宣布，與輝達合作在台灣打造最先進的「AI Factory」超級算力中心，加速台灣在ＡＩ領域的研發與應用。如今隨著銀彈到位，業界看好將助益鴻海ＡＩ版圖擴張，並強化台灣ＡＩ量能。

輝達執行長黃仁勳表示，攜手鴻海打造「AI Factory」超級算力中心，將是台灣ＡＩ產業轉型的重要核心，透過與鴻海合作，輝達正建構這場全球轉型的基礎設施，加速數位智慧規模化，並深化台灣在ＡＩ經濟中的領導地位。

鴻海董事長劉揚偉則表示，鴻海秉持「分享、合作、共榮」的理念，共同攜手全球標竿客戶共同創造全方位智慧生活，鴻海公司期待透過這座「AI Factory」超級算力中心，驅動台灣產官學研，共同邁向下一波科技創新。

鴻海規畫，與輝達合作打造的ＡＩ超級算力中心，將購買一萬顆輝達Blackwell Ultra架構GB300 GPU，建立首期廿七ＭＷ（百萬瓦）電力容量的超級算力，預定二○二六年上半年啟用，並定位為以推論為核心的本土算力基地，該中心量產後，將成為台灣最大的推論算力集群。

鴻海與輝達要在台灣打造最先進的AI Factory超級算力中心，將為台灣產官學各界提供最新的Blackwell基礎設施，加速台灣在ＡＩ領域的研發與應用；不僅鴻海、輝達與國科會將使用此算力，台積電的研究人員將計畫使用這個系統推進研發。

鴻海 輝達 AI

延伸閱讀

超級周報到！台指期夜盤上半場 以盤待反彈

AI需求井噴 這ETF精準卡位鴻海

輝達執行長黃仁勳將於APEC開講 企業家領袖峰會…大咖雲集

輝達首度在華府舉辦 GTC 大會 這場子…政治味濃厚

相關新聞

蘋果「冷革命」 奇鋐受惠高階iPad Pro導入均熱板…躍唯一台灣供應商

蘋果「冷革命」大進擊，將首度在高階平板iPad Pro導入均熱板（VC）散熱技術，讓機身更薄，同時讓使用者不受熱當機干擾...

記憶體誰最強？這檔飆516％！謝金河點2台廠大贏家：可惜台「只能享受末梢神經的餘波」

記憶體的大時代

散熱廠進化 黑手變寵兒

輝達、蘋果這兩大科技巨擘領頭衝刺解熱應用，讓散熱成為科技業新顯學，也讓奇鋐、雙鴻等台灣散熱廠擺脫過往給外界「黑手」的刻板...

高通挑戰輝達 揮軍 AI 加速器

高通27日宣布，將推出新AI加速器AI200和AI250，進軍AI資料中心市場，打算在這個科技業成長最快領域挑戰輝達，消...

鴻海大投資 建超級算力中心

鴻海昨（27）日公告，為擴展雲端算力服務平台，加速集團三大智慧平台發展，董事會通過將於420億元的額度內，採購AI算力雲...

i18新機進化導入星鏈上網 昇達科、華通、事欣科等受惠

外電報導，蘋果明年問世的iPhone 18系列新機將支援全球最大低軌衛星服務商、特斯拉執行長馬斯克主導的SpaceX旗下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。