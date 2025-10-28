i18新機進化導入星鏈上網 昇達科、華通、事欣科等受惠

外電報導，蘋果明年問世的iPhone 18系列新機將支援全球最大低軌衛星服務商、特斯拉執行長馬斯克主導的SpaceX旗下星鏈（Starlink）衛星上網功能。

業界看好，蘋果全力助攻SpaceX低軌衛星服務，將助益低軌衛星產業更蓬勃發展，昇達科（3491）、華通（2313）、事欣科（4916）等供應鏈同步衝鋒。

業界直言，有了低軌衛星協助，未來iPhone用戶將不再受限於地面基地台訊號，隨時都能通訊無阻，將是人類手機通訊史一大突破。

蘋果2022年推出iPhone 14系列時，即與低軌衛星服務商Globalstar合作，透過衛星通訊，讓用戶在無行動訊號時，仍能透過衛星天線傳送求救訊息或位置定位，惟僅限於文字訊息發送，目前支援的國家與市場為美國、加拿大、法國、德國、英國、義大利、澳洲、日本等。

外媒報導，蘋果規劃明年推出iPhone 18系列中，調整目前免費的衛星連線服務，並導入全新技術，部分機型可望支援星鏈衛星上網功能，成為「5G衛星直連」的智慧手機，屆時可望不僅是「衛星SOS緊急服務」．還包含上網及通話等，也象徵智慧手機直連衛星邁入商用的新里程碑。

法人看好，蘋果加速手機直連衛星的發展，除影響手機晶片、天線及散熱設計以外，更可望持續推升星鏈的衛星發射、地面站、使用者終端的布建，相關台灣供應鏈也可望受惠。

昇達科是台灣最知名的低軌衛星供應鏈代表，該公司深耕低軌衛星與與高頻通訊產業，已打入SpaceX及亞馬遜Kuiper供應鏈，近期專案項目持續增加，9月來自低軌衛星貢獻營收逾58%，目前在手訂單超過8億元，推升第4季及2026年營運表現。

華通是低軌衛星板龍頭，在衛星用板的投入相當早，已耕耘近十年，其泰國新廠於今年首季已進入全製程生產，除了原有衛星主力客戶，第二個衛星客戶也在近期發射數批低軌衛星。由於有新客戶加上新產能加持，外界看好該公司低軌衛星營收占比將會維持高檔，且產品結構可望持續優化。

工業電腦廠事欣科低軌衛星專案相關業務主要在美國生產，產品間接打入SpaceX供應鏈，主要用於衛星通訊，包括PCB、PCBA、機電整合及系統組裝等，自2022年開始持續出貨，帶動航太相關業務成為近年重要增長動能。

業者看好，隨著低軌衛星建置進入密集部署新階段，根據最新市場調查報告，全球低軌衛星市場正迎來黃金年代，衛星數量將達7萬顆，新一代低軌衛星計畫相繼啟動，從大型通訊星座到多元應用衛星，皆進入實質部署階段，推動衛星製造周期加速與供應鏈需求倍增。