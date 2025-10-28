快訊

手機直連衛星功能 改變業界生態

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

低軌衛星通訊已廣泛應用在飛機、航運、油田及偏遠地區，業界看好，隨著蘋果持續擴大iPhone直連衛星功能，將驅動低軌衛星直通手機（Direct To Cell）時代在不久的未來將成真。

目前iPhone直連衛星，僅止於「衛星SOS緊急服務」，但民眾更期待的是使用語音、影像及上網功能，要達此目標，還有國際標準、各國頻譜、手機技術生態鏈等問題待解。

以衛星通訊為主的NTN（非地面網路）技術已納入3GPP標準，手機直連衛星標準（NTN For NR）目前仍在標準制定中。

另一方面，各國也正清點適用於衛星的頻譜規畫，手機直連衛星也需要晶片、天線、散熱等整個智慧手機生態鏈的技術支援，才可望達成。

目前手機直連衛星的「標準、頻譜、終端技術」都快速發展中，更將顛覆過往通訊產業生態，除國際衛星營運商SpaceX等積極布局，各國電信業者也進行測試，提前卡位。

