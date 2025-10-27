深化夥伴關係 台灣攜手佛羅里達州推動經濟合作

經濟部國際貿易署署長劉威亷10月21日會晤佛羅里達州務卿勃德（CordByrd）及商務廳廳長凱利（J. Alex Kelly），經濟部指出，雙方將以今年1月簽署的台灣與佛羅里達州經貿合作備忘錄為基礎，持續強化彼此在半導體、無人機、航太、生技、通訊等領域互補優勢，擴展雙邊經貿合作。

經濟部今天晚間發布新聞稿，雙方除了盤點備忘錄簽署以來的進展，更就下一階段規畫交換意見，以深化夥伴關係，支持雙邊高科技產業發展。

經濟部指出，佛州的先進封裝與光子學能力，正好跟台灣在半導體優勢互補；同時，佛州享有特殊產業應用場域，使佛州成為台灣在航太與航空、國防軍事、交通運輸、先進空中運輸（包括無人機）、生命科學以及能源研發等領域的理想合作夥伴。

劉威亷表示，經濟部長龔明鑫上任後，訂定多項包括在基礎設施韌性、無人機、資安等領域的重要施政方向，這跟雙方今年1月簽署的合作備忘錄拓展航太、先進製造等領域不謀而合，建議雙方後續可從強化科技合作、產業合作、推動投資及拓展貿易等4個面向具體落實備忘錄，深化雙方經貿合作。

勃德在會中表示，樂見佛州跟台灣進一步強化備忘錄中所奠定的夥伴關係，肯定這項協議將確保雙方經貿外交互惠共榮。

凱利也指出，佛州正逐步跟台灣的策略性夥伴關係轉化為具體行動，這次會議雙方聚焦在貿易、投資與創新的互惠潛在合作機會，從半導體到先進製造與人才培育，奠定長期經濟共榮基礎。

經濟部指出，會晤確認雙方未來將在合作備忘錄基礎上，透過展會、代表團互訪與研討會，持續強化雙邊在半導體、無人機、航太、生技、通訊等領域互補優勢，拓展長期夥伴關係與實質成果。

2024年台灣與佛羅里達州雙邊商品貿易總額達到12億美元，使台灣成為佛州在亞太地區的第9大雙邊商品貿易夥伴，台灣2024年自佛州進口商品總額為2.66億美元。