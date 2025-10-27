快訊

晚間起豪大雨狂炸3地！更強東北季風將至 周末北部低溫「下探1字頭」

中職／暴力猿變「爆E猿」！魔神樂失5分非責失 平史上最悲情紀錄

川普結束戰爭+1？釣出白宮回文 竟引發「1檔股票」盤前大漲逾8%

深化夥伴關係 台灣攜手佛羅里達州推動經濟合作

中央社／ 台北27日電

經濟部國際貿易署署長劉威亷10月21日會晤佛羅里達州務卿勃德（CordByrd）及商務廳廳長凱利（J. Alex Kelly），經濟部指出，雙方將以今年1月簽署的台灣與佛羅里達州經貿合作備忘錄為基礎，持續強化彼此在半導體、無人機、航太、生技、通訊等領域互補優勢，擴展雙邊經貿合作。

經濟部今天晚間發布新聞稿，雙方除了盤點備忘錄簽署以來的進展，更就下一階段規畫交換意見，以深化夥伴關係，支持雙邊高科技產業發展。

經濟部指出，佛州的先進封裝與光子學能力，正好跟台灣在半導體優勢互補；同時，佛州享有特殊產業應用場域，使佛州成為台灣在航太與航空、國防軍事、交通運輸、先進空中運輸（包括無人機）、生命科學以及能源研發等領域的理想合作夥伴。

劉威亷表示，經濟部長龔明鑫上任後，訂定多項包括在基礎設施韌性、無人機、資安等領域的重要施政方向，這跟雙方今年1月簽署的合作備忘錄拓展航太、先進製造等領域不謀而合，建議雙方後續可從強化科技合作、產業合作、推動投資及拓展貿易等4個面向具體落實備忘錄，深化雙方經貿合作。

勃德在會中表示，樂見佛州跟台灣進一步強化備忘錄中所奠定的夥伴關係，肯定這項協議將確保雙方經貿外交互惠共榮。

凱利也指出，佛州正逐步跟台灣的策略性夥伴關係轉化為具體行動，這次會議雙方聚焦在貿易、投資與創新的互惠潛在合作機會，從半導體到先進製造與人才培育，奠定長期經濟共榮基礎。

經濟部指出，會晤確認雙方未來將在合作備忘錄基礎上，透過展會、代表團互訪與研討會，持續強化雙邊在半導體、無人機、航太、生技、通訊等領域互補優勢，拓展長期夥伴關係與實質成果。

2024年台灣與佛羅里達州雙邊商品貿易總額達到12億美元，使台灣成為佛州在亞太地區的第9大雙邊商品貿易夥伴，台灣2024年自佛州進口商品總額為2.66億美元。

經濟部 無人機

延伸閱讀

借重能源領域深厚資歷 經濟部：陳崇憲陞任能源署副署長

歐洲航太3大廠合組新公司 落實自主擺脫星鏈依賴

俄夜間擊落28架烏克蘭無人機 莫斯科2座機場暫關閉

無人機族群 法人看好

相關新聞

小米搶攻雙11商機 超值好禮祭出折扣

為迎接年度最大購物盛事，小米宣布「小米雙11」將於10月31日至11月17日盛大開跑！今年適逢普發一萬...

PCB成為算力隱形主角 迎接AI時代黃金十年

人工智慧（AI）時代，印刷電路板（PCB）從幕後走向舞台中央。2025年台灣電路板展（TPCA Show）落幕，多家產業...

工研院今日舉行院長交接典禮 張培仁接掌院長

工研院今（27）日舉辦院長布達暨交接典禮，新任院長由張培仁接掌，他指出，創新是台灣產業發展的關鍵動能，過去，中小企業並不...

微星成為「Red Bull Tetris 全球賽 - 台灣站」唯一硬體設備合作夥伴

全球電競領導品牌MSI微星（2377）宣布成為Red Bull Tetris全球賽台灣站的唯一硬體設備合作夥伴...

工研院舉行院長布達暨交接典禮 張培仁接掌工研院新任院長

工研院27日舉辦院長布達曁交接典禮，由工研院董事長吳政忠主持，特別感謝官學研各界的支持，共同見證象徵傳承的重要時刻。典禮...

友達迎戰「表後儲能元年」 儲備智慧能源生態

全球資料中心用電與電氣化需求激增，再生能源占比擴張、電網穩定與韌性備受考驗，催化「表後儲能元年」啟航。友達（2409）光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。