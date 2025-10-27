華邦電資本支出預算355億 用於採購設備和廠務工程

快訊

中央社／ 新竹27日電

記憶體廠華邦電董事會今天核准資本支出預算新台幣355.09億元，將用於生產設備、研發設備及廠務設施工程。

華邦電指出，資本支出預算預計自今年10月起陸續投資，主要配合營運需求，資金主要來自自有資金及銀行融資。

華邦電表示，11月5日將召開線上法人說明會，目前正處法說會前緘默期，相關細節將於法說會說明。

華邦電先前指出，高雄廠目前月產能1.5萬片，廠區設計最高可達2.7萬片規模，將進行擴產。此外，製程技術也將提升，產出可望增加。

