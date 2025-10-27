華邦電資本支出預算355億 用於採購設備和廠務工程
記憶體廠華邦電董事會今天核准資本支出預算新台幣355.09億元，將用於生產設備、研發設備及廠務設施工程。
華邦電指出，資本支出預算預計自今年10月起陸續投資，主要配合營運需求，資金主要來自自有資金及銀行融資。
華邦電表示，11月5日將召開線上法人說明會，目前正處法說會前緘默期，相關細節將於法說會說明。
華邦電先前指出，高雄廠目前月產能1.5萬片，廠區設計最高可達2.7萬片規模，將進行擴產。此外，製程技術也將提升，產出可望增加。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言