小米搶攻雙11商機 超值好禮祭出折扣

為迎接年度最大購物盛事，小米宣布「小米雙11」將於10月31日至11月17日盛大開跑！今年適逢普發一萬現金熱潮，小米特別推出選物攻略，精選多款智慧家電與人氣商品，讓用戶以萬元預算輕鬆放大生活質感。活動期間優惠最低5折起，提供獨家優惠券與疊加折扣，於小米商城mi.com單筆消費滿NT$1,111還可參與抽獎活動，有機會將Xiaomi智慧顯示器A Pro 2026 43型QLED等超值好禮一起帶回家，輕鬆升級居家智慧體驗！

小米以「人×車×家」智慧生態為戰略核心，持續拓展從行動裝置到智慧家庭的完整產品線，橫跨手機、穿戴、平板與各式AIoT設備的智慧網絡，讓生活更聰明與科技貼近日常，讓每個人都能享受智慧生活的便利與美好。同時，小米也於雙11檔期推出多款話題新品，包括首度於台灣亮相的米家智慧淨水器N800G以及高性價比的POCO C85新機，以多元新品一次滿足智慧生活的多樣需求，為用戶帶來更具品質與品味的科技選擇！

「萬元放大術」小米雙11全攻略 放大生活質感、解鎖全新智慧日常

伴隨全台「普發一萬元」熱潮，小米推出「萬元放大術」購物攻略，精選多款手機、平板、智慧穿戴與智慧家電優惠商品，針對不同使用者的生活型態與需求，打造最超值的智慧升級組合，以萬元預算輕鬆入手多樣智慧產品，放大生活便利與質感。

想讓聚會時光更有溫度，REDMI Note 14與Xiaomi智慧投影機L1 Pro組合，讓你輕鬆打造高畫質影像與沉浸娛樂體驗。REDMI Note 14配備1億畫素AI鏡頭與OIS光學防手震，支援3倍無損光學級變焦，無論是居家聚會、戶外野餐或旅行合影，都能清晰捕捉每個歡樂瞬間。搭配Xiaomi智慧投影機L1 Pro，具備1080p高清解析度與最大120吋投影畫面，色彩細膩、沉浸感十足。無論客廳追劇、露營電影夜或居家影像派對，都能輕鬆打造專屬劇院。