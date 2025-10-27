鴻勁：近2季產能滿載 明年底單季出貨量估達680台
半導體自動化機械及相關設備整合性解決方案商鴻勁預計11月下旬掛牌上市，資深副總經理翁德奎表示，近2季產能滿載，至明年上半年市場能見度高，將持續提升產能，預計明年底單季出貨量可望達680台規模。
鴻勁今天舉行媒體交流會，由翁德奎說明營運現況。他指出，鴻勁以測試分類機產品為大宗，營收比重達42%，主動溫控系統營收占33%，水冷板營收占23%。
翁德奎說，受惠人工智慧（AI）特殊應用晶片（ASIC）成長力道強勁，今年前3季營收近新台幣210億元，較去年同期增長132.45%。
他表示，根據目前在手訂單，近2季產能滿載，第3個季度訂單也很明確，2026年上半年市場能見度高，將持續提升產能。
翁德奎指出，目前單季出貨量約580台，預期至明年底季產能可望提升至680台規模，2027年進一步達750台。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言