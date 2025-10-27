快訊

高捷都會公園站驚傳落軌 18歲女子卡列車下無生命跡象

台中爆發非洲豬瘟疫情 檢今傳豬農父子、紀姓獸醫、動保處人員到案

「閃兵一班」8人認罪求輕判 檢方反對緩刑理由曝光

鴻勁：近2季產能滿載 明年底單季出貨量估達680台

中央社／ 台北27日電

半導體自動化機械及相關設備整合性解決方案商鴻勁預計11月下旬掛牌上市，資深副總經理翁德奎表示，近2季產能滿載，至明年上半年市場能見度高，將持續提升產能，預計明年底單季出貨量可望達680台規模。

鴻勁今天舉行媒體交流會，由翁德奎說明營運現況。他指出，鴻勁以測試分類機產品為大宗，營收比重達42%，主動溫控系統營收占33%，水冷板營收占23%。

翁德奎說，受惠人工智慧（AI）特殊應用晶片（ASIC）成長力道強勁，今年前3季營收近新台幣210億元，較去年同期增長132.45%。

他表示，根據目前在手訂單，近2季產能滿載，第3個季度訂單也很明確，2026年上半年市場能見度高，將持續提升產能。

翁德奎指出，目前單季出貨量約580台，預期至明年底季產能可望提升至680台規模，2027年進一步達750台。

營收 貨量 半導體 人工智慧

延伸閱讀

提升晶片良率 北大改良光阻劑有新突破

以國新創導入5奈米 採用台積電製程

矽光子國家隊結合產學研 培育200名專才

陸產AI晶片市占大躍進 搶下本土市場半壁江山

相關新聞

工研院今日舉行院長交接典禮 張培仁接掌院長

工研院今（27）日舉辦院長布達暨交接典禮，新任院長由張培仁接掌，他指出，創新是台灣產業發展的關鍵動能，過去，中小企業並不...

小米搶攻雙11商機 超值好禮祭出折扣

為迎接年度最大購物盛事，小米宣布「小米雙11」將於10月31日至11月17日盛大開跑！今年適逢普發一萬...

PCB成為算力隱形主角 迎接AI時代黃金十年

人工智慧（AI）時代，印刷電路板（PCB）從幕後走向舞台中央。2025年台灣電路板展（TPCA Show）落幕，多家產業...

微星成為「Red Bull Tetris 全球賽 - 台灣站」唯一硬體設備合作夥伴

全球電競領導品牌MSI微星（2377）宣布成為Red Bull Tetris全球賽台灣站的唯一硬體設備合作夥伴...

工研院舉行院長布達暨交接典禮 張培仁接掌工研院新任院長

工研院27日舉辦院長布達曁交接典禮，由工研院董事長吳政忠主持，特別感謝官學研各界的支持，共同見證象徵傳承的重要時刻。典禮...

友達迎戰「表後儲能元年」 儲備智慧能源生態

全球資料中心用電與電氣化需求激增，再生能源占比擴張、電網穩定與韌性備受考驗，催化「表後儲能元年」啟航。友達（2409）光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。