工研院今日舉行院長交接典禮 張培仁接掌院長

工研院今（27）日舉辦院長布達暨交接典禮，新任院長由張培仁接掌，他指出，創新是台灣產業發展的關鍵動能，過去，中小企業並不是工研院的主要客戶，但工研院應該扮演協調角色，來協助中小企業進行創新與轉型，台灣很多產業利潤都不高，工研院希望能夠協助企業獲利，這樣才能讓企業永續發展。

今日的交接典禮由工研院董事長吳政忠主持，經濟部次長何晉滄布達新任院長張培仁。何晉滄肯定張培仁深具領導力，是兼具政策及國際視野的科技管理人才，同時，也感謝前院長劉文雄帶領工研院聚焦市場導向研發，協助產業轉型升級貢獻。

吳政忠指出，張培仁具備政策推動前瞻事業，不僅思維創新，更能將構想化為行動，推動科技成為產業創新動能。張培仁擔任工研院副院長期間，率團前往捷克、芬蘭、立陶宛與矽谷等地推動計劃，積極促成與多國的技術合作，涵蓋生醫、機械、材料化學與綠能等多個領域。

吳政忠期許張培仁未來能帶領工研院，結合深厚技術底蘊與AI（人工智慧）、晶片等新興科技，推動AI多元應用與機器人發展，促進產業升級與轉型，同時深化與學界的合作，強化基礎科學與應用研究的鏈結，讓科研成為產業發展的源頭活水。

何晉滄指出，近年政府積極推動AI、半導體、量子運算、矽光子、機器人等新興科技，目標是強化台灣的產業韌性與全球供應鏈地位，這些工作都需要工研院持續深耕研發技術，做好整合與創新示範的關鍵角色。面對地緣政治風險與供應鏈重組的全球挑戰，工研院作為台灣科技與產業對接國際的重要樞紐，以「技術外交」進行跨國鏈結的工作將愈來愈重要，相信工研院未來必能發揮關鍵能量，作為台灣產業發展最堅實的後盾。

張培仁表示，未來工研院將聚焦三大方向推動發展，首先是「凝聚專才」，透過凝聚院內外專才，激發跨機構跨領域協作，整合產學研能量，並依各產業需求及全球競爭態勢推動技術發展，發展前瞻及關鍵技術，協助台灣在全球科技競賽中占得先機；其次是「深耕台灣」，以創新驅動產業轉型，提升國家整體競爭力，包括協助政府擬定產業發展策略，確保高科技產業競爭優勢，以及輔導中小傳統企業升級轉型；第三是「布局全球」，運用工研院在國際的據點，結合台灣研發能量，對接國際資源，提升台灣在全球的能見度，並持續協助政府經貿合作、協助產業布局全球，促進產品行銷全世界。