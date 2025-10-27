微星成為「Red Bull Tetris 全球賽 - 台灣站」唯一硬體設備合作夥伴

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星成為「Red Bull Tetris全球賽-台灣站」唯一硬體設備合作夥伴。微星／提供
全球電競領導品牌MSI微星（2377）宣布成為Red Bull Tetris全球賽台灣站的唯一硬體設備合作夥伴，活動將於11月1日白晝之夜在圓山盛大登場，結合遊戲競技、城市藝術與街頭創作，打造一場僅此一夜的跨界盛典。

Red Bull Tetris全球賽為年度指標性電競盛事，總決賽將於杜拜登場。台灣作為本屆關鍵前哨站，線上初賽湧入近萬名玩家參與，最終脫穎而出的16強將於11月1日（六）在白晝之夜「圓山F花博舞台」一日決勝。當日冠軍除奪下台灣站榮耀，亦將代表台灣進軍12月11–13日杜拜世界總決賽，與全球頂尖選手正面交鋒。

MSI以獨家硬體贊助商身分，為Red Bull Tetris台灣站提供 全套電競設備，包含螢幕、主機、電競椅、鍵盤、滑鼠與耳機。 本次現場指定桌機為MSI MPG Infinite X3 2nd U7電競桌機，搭載Intel Core Ultra 7處理器與NVIDIA GeForce RTX 5070顯示卡，提供極致運算效能與穩定低延遲的競賽體驗。

除擔任賽事硬體贊助外，MSI亦於現場打造專屬展區，讓觀眾以MSI多種裝置暢玩《Tetris》，從桌機、筆電到掌機，完整體驗高效、低延遲的專業電競設備效能。現場重點展出品項包含：RTX 5070 DIY PC：展現強勁算力, 讓AI效能倍增。Claw 8 AI+電競掌機：8吋120Hz頂規電競面板，色彩細膩、動態流暢。Crosshair 18 HX A2XWGKG電競筆電：結合效能與設計美學，打造玩家與創作者雙重舞台。

活動現場同步展出大型塗鴉藝術牆《MSI Lucky & Tetris by Bounce》（尺寸 600×244 公分），由台灣知名街頭藝術家Bounce（@bounce1029）攜手創作，融合MSI Lucky & Red Bull Tetris & Bounce棒小兔，呈現藝術與競技能量的精彩碰撞。

