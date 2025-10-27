友達迎戰「表後儲能元年」 儲備智慧能源生態

全球資料中心用電與電氣化需求激增，再生能源占比擴張、電網穩定與韌性備受考驗，催化「表後儲能元年」啟航。友達（2409）光電延續多年在能源領域的豐碩實績，此次由友達能源事業群號召，串聯集團關係企業星耀能源、子公司宇沛永續與21家合作夥伴，前進「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan 2025）」，展示「儲能先行、光儲並進」產品組合，以涵蓋工商與家戶的儲能解決方案，並整合電廠建置、再生能源投資及能源管理服務，全力儲備智慧能源生態圈，以緩解電費、提高能效、穩定供電，直取能源轉型、低碳淨零的智慧能源新局。

友達能源事業群總經理林恬宇表示：「因應政府積極推動表後儲能政策，儲能先行成為全民運動。友達深耕能源事業，擁有長期履約的商譽與電廠實績，並累積深厚的技術整合實力，今年我們以全方位綠電專家之姿，攜手21家合作夥伴，拓展智慧能源生態圈，打造涵蓋電廠建置、能源管理、售後維運的一站式綠色解決方案，共同提升用電效率、減碳並強化能源安全，成為駛向永續未來的關鍵領航者。」

友達儲能先行 延展綠色生態圈強韌電網

隨著AI浪潮帶動電力需求增長，再生能源滲透率攀升，具有穩定的儲能系統才能改善電網韌性。友達跨工商廠辦與住宅建物，提出智慧儲能解決方案，透過導入表後儲能系統，快速調頻、調壓，優化能源使用效益，大幅減少尖峰用電，進行電力資源整合、電費優化，並可參與需量調度，達成儲能、節能、節費與穩定供電的目標，佈建智慧電網。

友達以優異的供應鏈整合能力，攜手生態圈夥伴互補產業鏈，壯大「友達能源商城」為通路領導品牌，可一站式購足能源產品，並搭配專業諮詢、安裝及維運服務，確保客戶享有可靠且高效的能源體驗，全面呼應政策補助與市場多元需求。

光儲並進、能源管理 一站式高效電廠維運

具備穩定電網，輔以「光儲並進」雙管齊下，將使再生能源發揮最佳綜效。友達佈局能源領域多年，具備統籌電廠建置及儲能開發的整合能力，並自主研發SunVeillance太陽能智慧雲端監控管理系統，實現即時監控與數據分析，同時透過戰情看板用戶可一目了然掌握電力資訊，亦結合風災警報等氣象資訊，有效減少人力成本並穩定發電，提升能源管理效益。

同時，友達持續深化技術創新，運用集團資源，擴建再生能源產業鏈。透過關係企業「星耀能源」深耕電廠經營與投資，打造永續經營的綠能運營平台，並利用在地供應鏈優勢，進行產業鏈垂直整合與水平擴張，迄今成功併網的裝置容量約為359MW。旗下投資電站「茂正綠能教育園區」，更以兼顧環境生態及社區永續發展，於2025年獲得經濟部優良太陽光電系統光鐸獎肯定，致力能源安全與環境生態並存之成果。

而專注於碳管理、水處理與智能化控制等永續解決方案的宇沛永續，則整合AIoT、能源管理、碳排監控與智慧製造的核心技術，推升低碳淨零解決方案，並提供工商用電能源管理，協助企業進行能源診斷、減碳、提升能效落實節能，加速碳中和進程。