伊頓電氣「儲能 × 電網互動」雙軸創新 助力台灣邁向能源自主新時代

全球淨零碳排浪潮快速推進，「電力韌性」與「能源自主」成為企業永續轉型的關鍵議題。而台灣企業對於儲能的推動，常受限於高額預算和投資報酬率的考量，有鑑於此，經濟部能源署為鼓勵園區用電大戶裝設「表後儲能」，行政院8月底已核定相關補助計畫，使用國產電芯可申請每MWh補助500萬元，祭出為期四年共50億元的補助，明年預算通過後正式上路，可望激勵用電大戶加速儲能的建置。

在能源政策實施的過程中，伊頓電氣（Eaton）擔任專業儲能顧問的角色，以創新技術協助企業能源轉型，展現電力管理領先布局，將在「2025台灣國際智慧能源週」中，展出結合電網互動式UPS與儲能技術，打造兼具高效率與深度節能的「EnergyAware智慧能源方案」，推動儲能與UPS成為推動永續與能源自主的雙核心技術。

「面對能源轉型與高科技製造業用電挑戰的雙重壓力，伊頓深知UPS與儲能系統已不再只是電力備援，而是企業邁向永續的關鍵。」伊頓電氣台灣與菲律賓總經理林鈺培表示，「能源轉型不僅是技術議題，更是企業競爭力再定義的契機。透過高效率UPS、儲能系統與智慧配電整合，企業能在確保營運穩定的同時，主動參與電網互動，創造節能與收益雙贏。」

「關於經濟部能源署可望於2026年上路的「表後儲能」補助案，林鈺培補充，相信有了政策補助，能激勵園區企業加速儲能的建置，而我們位於新北市汐止廠區的『關鍵電力品質儲能實驗室』，可以為客戶在導入儲能系統前，進行完整的測試和驗證，提供專業的儲能服務幫助客戶做能源轉型。

林鈺培進一步分享伊頓近日與輝達（NVIDIA）合作推出的新一代800 VDC電力架構為例，此架構整合配電與儲能技術，可支援高密度AI資料中心與智慧製造場域，為「從電網到晶片（Grid-to-Chip）」策略奠定關鍵基礎。該架構能以更高效率傳輸電力、降低能耗與熱損，並與NVIDIA等全球運算領導廠商協同設計，實現從電網端到晶片端的全鏈節能。

伊頓的參考架構與NVIDIA AI基礎設施整合，包括用於快速循環備電的超級電容、支援 ORV3 (Open Rack Version 3) 第三代開放機架標準的匯流排配電技術、支援匯流排與線纜托架的熱通道隔離系統，以及直流連接器等伊頓創新產品。此一創新不僅展現伊頓在高壓直流與能源整合領域的前瞻布局，也呼應其在台推動的EnergyAware電網互動與儲能方案，持續以創新技術支援產業朝AI與淨零並進的方向發展。