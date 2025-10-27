工研院新任院長張培仁：凝聚專才、深耕台灣 布局全球

工研院新任院長張培仁27日表示，未來研院的三大重點工作在於：

凝聚專才、深耕台灣，布局全球。

工研院今天舉行院長佈達暨交接典禮，由工研院董事長吳政忠主持。

工研院新任院長長張培仁博士受訪時表示，創新是臺灣產業發展的關鍵動能。面對全球科技快速演進，工研院將以「整合跨域創新」為核心策略，持續發揮影響力，成為政府最信任的產業智庫與產業最堅強的技術夥伴。

未來將聚焦三大方向推動發展：首先是「凝聚專才」，透過凝聚院內外專才，激發跨機構跨領域協作，整合產學研能量，並依各產業需求及全球競爭態勢推動技術發展，發展前瞻及關鍵技術，協助臺灣在全球科技競賽中占得先機。

其次是「深耕臺灣」，以創新驅動產業轉型，提升國家整體競爭力，包括協助政府擬定產業發展策略、確保高科技產業競爭優勢，以及輔導中小傳統企業升級轉型。

第三是「布局全球」，運用工研院在國際的據點,結合臺灣的研發能量，對接國際資源，提升臺灣在全球的能見度，並持續協助政府經貿合作、協助產業布局全球，促進產品行銷全世界。