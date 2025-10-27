聽新聞
Counterpoint：美國折疊手機今年將成長68% 明年躍居高階主流
根據Counterpoint最新《折疊智慧型手機市場預測》報告指出，美國折疊智慧型手機市場預計在2025年將年增68%，主因在於經歷近年的產品試驗後，市場正進入穩定成長期。這波成長主要受到多品牌擴大產品組合、折疊設計耐用度提升，以及更多外型形態被市場接受所帶動。
其中三星預計憑藉升級版Galaxy Z Fold與Flip系列持續引領市場，並新增更親民的FE版本以擴大用戶群，同時可望在年底前推出三折裝置。Motorola則透過與更多電信商合作，積極拓展Razr系列在預付市場的布局，縮小與三星的市占差距速度比以往更快。
Google在10月推出Pixel 10 Pro Fold，定位介於三星的高階旗艦與Motorola的時尚取向之間，測試其「AI優先」的Android體驗能否在硬體層面展現差異化。
Counterpoint認為，市場結構性變化預計將於2026年底出現，屆時蘋果的首款折疊iPhone可望正式登場。Apple的加入將大幅提升消費者關注度，並加速高端用戶的換機需求。憑藉其強大的生態系影響力，Apple有望在推出當年重塑品牌競局，並推動市場規模顯著成長。
Counterpoint Research研究副總監Liz Lee表示，美國折疊智慧型手機市場正從新奇產品邁向日常必需品。今年三星憑藉產品成熟度與完善的生態系整合，持續保持領先地位；Motorola在翻蓋式機種的迅速擴張，以及Google以AI為核心的創新策略，正重塑市場競爭格局。隨著蘋果預計2026年正式加入戰局，折疊機將不僅成為高階智慧型手機的主流選擇，也將帶動市場進入新一波成長期。
