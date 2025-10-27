合勤控秀資安實力 加入國際FIRST團隊 為網通首家

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

合勤投控（3704）旗下的產品安全事件應變團隊（PSIRT），近期正式通過國際資安組織FIRST（Forum of Incident Response and Security Teams） 審核，成為全球會員。合勤控也成為台灣網通產業中第一家加入FIRST的PSIRT團隊，展現其在產品安全治理與國際協作上的領先地位。

FIRST 是全球最具影響力的資安事件應變與合作組織之一，成立於1990年，截至2025年10月，會員遍及 113 個國家/地區、共計 817 個團隊，涵蓋政府機關、電信業者、科技公司與研究機構，被譽為「全球資安事件應變團隊的聯合國」。

合勤控加入FIRST後，將能與全球資安社群共享威脅情報與漏洞資訊，並在重大網路事件發生時即時取得最新防護建議與協作支援，進一步提升整體事件應變速度與防護效能。

合勤投控資安長游政卿表示，能成為台灣網通業首支獲 FIRST 認可的 PSIRT 團隊，是公司長期推動產品安全發展的重要里程碑。這代表合勤不僅持續強化產品資安韌性，也積極與國際資安社群合作，攜手提升全球防護能量。」

合勤控指出，PSIRT 主要負責產品漏洞的追蹤、通報與修補，並與集團內的 CSIRT 團隊及旗下黑貓資訊的 TAF 17025 資安實驗室合作，同時與外部安全研究團隊建立協同防護機制，形成「偵測、通報、修補、驗證」的完整安全流程。

近年來，合勤控也積極推動漏洞揭露機制（VDP）與 CVE 編號授權制度，打造更透明、開放的產品安全環境。

合勤控認為，隨著台灣網通產業在全球供應鏈中角色日益關鍵，產品安全不再只是合規要求，更是品牌信任與市場競爭力的核心。合勤控加入 FIRST，不僅能即時掌握全球攻防趨勢，也有助強化供應鏈夥伴間的安全信任，為整體產業建立更穩固的防護基礎。

