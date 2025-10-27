東擎10月28日登錄興櫃 ODM 成長與產業復甦雙引擎驅動營運向上

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
東擎總經理曾瑛俊（左）與董事長李俊瑩。東擎／提供
東擎總經理曾瑛俊（左）與董事長李俊瑩。東擎／提供

華擎子公司東擎科技（7710）實收資本額6.4億元，主辦券商為元大證券，認購價格為每股180元，預計28日登錄興櫃。

東擎專注於工業電腦主機板、嵌入式工業電腦系統及工業級強固邊緣AIoT系統平台研發與銷售，主要產品涵蓋高效能運算主機板、工業級/嵌入式主機板、邊緣AI運算電腦、工業電腦系統、強固邊緣AIoT系統及工業物聯網控制器等。

東擎以業界領先的速度研發新一代Intel、AMD、NVIDIA主板與系統，受惠明年ODM訂單放量，產業景氣復甦帶動需求向上，明年營收及獲利將較今年同期有顯著提升。以及公司針對邊緣AI運算、工業資安及開放式自動化等核心領域持續布局，並取得多項國際認證，致力成為工業邊緣AI解決方案平台領導品牌。

東擎113年度營收為新台幣14.66億元，稅後淨利為2.06億元，每股純益（EPS）為每股3.32元。由於111年受惠於疫情帶動智慧工廠及零售應用需求爆發，營收達到高峰，112至113年則因庫存去化壓力、高通膨及地緣政治等因素，使營收受到影響，然而隨著客戶端庫存去化進入尾聲，市場需求回溫，114年截至6月營收為8.99億元，較去年同期成長12.55%，營運狀況已逐漸回穩。整體而言，東擎營收狀況隨產業市況波動，惟其透過產品組合與成本控管，近幾年皆維持35%以上之毛利率水準，充分展現其營運體質穩健及獲利能力。

展望未來，在邊緣運算、人工智慧、物聯網及工業4.0發展的帶動下，全球工業電腦市場產值持續逐年攀升，工業電腦（IPC）在智慧製造、智慧城市、邊緣AI、機器人、交通運輸、能源管理及醫療等應用場域的需求持續上升，成為推動各產業智慧化的關鍵基礎設施。東擎將持續深耕全球IPC市場，除鞏固現有主機板與系統市場外，亦積極強化軟硬體整合能力提供應用就緒平台。持續深耕垂直領域市場，投入更多的研發資源將觸角延伸至CARES： C（Commerce）、 A（Automation）、R（Robot）、E（Entertainment）、 S（Security）五大終端市場應用，為客戶提供更穩定可靠的產品與服務，實現雙贏合作。

