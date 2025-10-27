美光創高記憶體喊衝 南亞科、群聯創新天價
記憶體後市看俏，美國記憶體廠美光（Micron）24日股價再創歷史新高，達219.82美元，收在219.02美元，漲幅達5.96%，帶動記憶體族群今天股價齊揚，包括南亞科、群聯及宜鼎同步創下新天價。
受惠人工智慧（AI）需求強勁，加上產能排擠效應，包括動態隨機存取記憶體（DRAM）及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市況熱絡，皆呈現需求增長、價格上揚的榮景，且可望延燒至明年上半年。
美光在市場資金不斷湧入推升下，股價屢創歷史新高，24日最高達219.82美元，創下新天價，終場收在219.02美元，漲幅達5.96%。
南亞科等記憶體族群今天股價齊揚，南亞科、群聯、威剛、旺宏和華邦電盤中皆強攻漲停，南亞科達120元，群聯達968元，同創歷史新高，威剛達205元，創21年來新高，旺宏和華邦電分別達33.15元及50.9元。宜鼎盤中達463.5元，創下新天價，上漲37元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言