美光創高記憶體喊衝 南亞科、群聯創新天價

記憶體後市看俏，美國記憶體廠美光（Micron）24日股價再創歷史新高，達219.82美元，收在219.02美元，漲幅達5.96%，帶動記憶體族群今天股價齊揚，包括南亞科、群聯及宜鼎同步創下新天價。

受惠人工智慧（AI）需求強勁，加上產能排擠效應，包括動態隨機存取記憶體（DRAM）及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市況熱絡，皆呈現需求增長、價格上揚的榮景，且可望延燒至明年上半年。

美光在市場資金不斷湧入推升下，股價屢創歷史新高，24日最高達219.82美元，創下新天價，終場收在219.02美元，漲幅達5.96%。

南亞科等記憶體族群今天股價齊揚，南亞科、群聯、威剛、旺宏和華邦電盤中皆強攻漲停，南亞科達120元，群聯達968元，同創歷史新高，威剛達205元，創21年來新高，旺宏和華邦電分別達33.15元及50.9元。宜鼎盤中達463.5元，創下新天價，上漲37元。