快訊

Chrome慘了！外媒實測ChatGPT Atlas瀏覽器「4點優勢」大勝

川習會前新華社發「鍾台文」：認同兩岸一家人就可對話溝通

必勝客突發人事異動掀熱議！「2位年資逾20年同仁將解職」 涉及全台50間門市

美光創高記憶體喊衝 南亞科、群聯創新天價

中央社／ 新竹27日電

記憶體後市看俏，美國記憶體廠美光（Micron）24日股價再創歷史新高，達219.82美元，收在219.02美元，漲幅達5.96%，帶動記憶體族群今天股價齊揚，包括南亞科、群聯及宜鼎同步創下新天價。

受惠人工智慧（AI）需求強勁，加上產能排擠效應，包括動態隨機存取記憶體（DRAM）及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市況熱絡，皆呈現需求增長、價格上揚的榮景，且可望延燒至明年上半年。

美光在市場資金不斷湧入推升下，股價屢創歷史新高，24日最高達219.82美元，創下新天價，終場收在219.02美元，漲幅達5.96%。

南亞科等記憶體族群今天股價齊揚，南亞科、群聯、威剛、旺宏和華邦電盤中皆強攻漲停，南亞科達120元，群聯達968元，同創歷史新高，威剛達205元，創21年來新高，旺宏和華邦電分別達33.15元及50.9元。宜鼎盤中達463.5元，創下新天價，上漲37元。

延伸閱讀

南亞科、華邦電 認購夯

大摩看2026年AI半導體 給出台積電、散熱與記憶體5檔目標價

鴻海（2317）外資喊400非不可能？杜金龍：台積電EPS若180元股價3000也合理

韓廠記憶體第4季喊漲三成

相關新聞

大訊打造在台最大AI伺服器產線、明年底完工 產能將服務新客戶

為迎接AI需求狂漲帶來的商機，專業伺服器機殼與高階散熱解決方案供應商大訊科技（Ablecom Technology In...

和碩集團旗下東擎28日興櫃 看好ODM訂單明年成長

和碩集團旗下華擎子公司東擎科技提供工業電腦主機板、嵌入式工業電腦系統及工業級強固邊緣人工智慧物聯網（AIoT）系統平台研...

半導體風雲／記憶體廠為HBM搶設備 危及台積2奈米產能

全球三大記憶體廠三星電子、SK海力士與美光正同步擴增DDR5與高頻寬記憶體（HBM）產能，掀起新一波資本支出潮，也引發排擠先進邏輯製程的量產時程的新風暴，恐影響台積電即將於明年衝刺的2奈米產能時程。消息人士指出，台積電近期動員主管資材採購人員兵分三路，分別前往日本等主要設備大廠盯梢及請託，「絕不能延誤2奈米量產時程！」成最高方針。 這也是台積電2奈米機密外洩案牽扯出日東京威力科創（TEL）事件近二個多月來，雙方首度恢復正式拜會。業界推測，TEL應會緊抓住這次機，讓雙方緊繃的關係能就此冰釋。

Gartner公布2026年十大戰略技術趨勢 AI帶動創新新成果將大量湧現

全球科技研調機構Gartner 27日發布對2026年重點關注的十大戰略技術趨勢。Gartner研究副總裁高挺（Arno...

2026年消費市場成長露曙光…台積電3奈米接單 旺上加旺

台積電大咬AI大商機，先進製程接單熱轉之際，業界觀察，近期智慧手機市場庫存恢復健康，不僅iPhone 17系列追單消息不...

輝達GTC DC大會照耀AI鏈…鴻海董座唯一受邀專講前節目

輝達美東時間27日至29日將首度在華府舉辦GTC大會（GTC DC），聚焦AI創新現況、代理AI產業發展、美國AI基礎建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。