和碩集團旗下東擎28日興櫃 看好ODM訂單明年成長
和碩集團旗下華擎子公司東擎科技提供工業電腦主機板、嵌入式工業電腦系統及工業級強固邊緣人工智慧物聯網（AIoT）系統平台研發與銷售，預計28日登錄興櫃，認購價格每股180元。
東擎今天發布新聞稿表示，受惠明年設計代工（ODM）代工訂單放量，產業景氣復甦帶動需求向上，明年營收及獲利將較今年顯著提升。
東擎實收資本額為新台幣6.4億元，主要產品涵蓋高效能運算主機板、工業級/嵌入式主機板、邊緣人工智慧（AI）運算電腦、工業電腦系統、強固邊緣AIoT系統及工業物聯網控制器等。
東擎2022年受惠於疫情帶動智慧工廠及零售應用需求爆發，營收達到高峰，2023年至2024年因庫存去化壓力、高通貨膨脹及地緣政治等因素，營收受到影響。隨著客戶端庫存去化進入尾聲，市場需求回溫，東擎2025年截至6月營收約9億元，較去年同期成長12.55%，營運狀況已逐漸回穩。
東擎指出，營收狀況隨產業市況波動，但透過產品組合與成本控管，近幾年皆維持35%以上的毛利率水準。
