AI Agent 時代啟動 統一資訊推AI回應機器人平台

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

在生成式AI技術快速滲透各行各業之際，統一資訊宣布推出企業級AI智慧系統「LumineOne」，主打將企業知識庫轉化為專屬智慧助理，鎖定數位轉型與知識管理需求，搶攻AI商用應用市場。

統一資訊表示，AI正從單純工具階段，邁向可驅動決策與組織進化的「企業智慧化」時代；不同於僅能回覆問題或生成文本的AI工具，LumineOne不只是助理，而是一套能夠思考、整理與推動決策的企業智慧系統。它能深度整合Word、Excel、PowerPoint與Outlook等Microsoft工作環境，從每一封郵件、每一次回覆、每一份附件開始，自動辨識、建構並更新企業可用的知識架構。在Outlook中，更透過微型代理（Micro-Agent）機制，開啟企業內部知識循環的第一步，讓資料不再停留於個人，而能沉澱成為組織資產。

統一資訊指出，與多數僅能對應單一資料來源的AI不同，LumineOne可同時運作多個知識庫，涵蓋個人、部門、專案、集團乃至產業層級。每個知識庫都具備即時同步與自我更新能力，能自動剔除過期資訊，透過檢索增強生成（RAG）進行分析與推理，廣泛應用於客服、人資、法務、研發、營運乃至投資人關係等部門。

在導入門檻方面，LumineOne採SaaS訂閱模式，相較企業自行開發AI系統需動輒投入上百萬元及長期維運成本，LumineOne只需開啟瀏覽器即可啟動，最快六分鐘即可部署完成。平台亦支援與CRM、ERP、文件庫等既有系統串聯，形成整合式作業環境，讓AI從被動回應者，升級為主動提出洞察與優化流程的智能夥伴。

在資安與治理面向，LumineOne支援純地端、私有雲與混合部署架構，所有資料均留存於企業環境，不外流、不參與公共模型訓練，並具備多層級權限控管與稽核紀錄，可滿足金融、醫療及政府機構等高敏產業的法遵需求。統一資訊強調，企業若未能及早建立自主AI基礎設施，未來恐面臨知識分散、檢索效率低落與人才能量無法釋放等挑戰。

專家分析認為，隨著AI Agent時代正式來臨，企業競爭力不再取決於是否使用AI，而在於是否擁有能持續學習、理解組織語境的智慧系統。LumineOne的推出，象徵企業不只是「使用AI」，而是開始「打造自己的AI夥伴」。

統一資訊表示，未來將持續拓展行業模型與外部API，協助企業將隱性知識轉化為長期競爭資本，讓企業激烈市場中掌握致勝先機。

