以國新創導入5奈米 採用台積電製程

台積電（2330）5奈米家族製程持續獲得AI新創青睞。以色列AI新創NextSilicon宣布，採用台積電5奈米家族製程，生產其最新高速運算加速器晶片，並將推出Maverick-2產品，挑戰輝達、超微等大廠。

外電報導，NextSilicon創辦人Elad Raz指出，大多數大型供應商都在轉向AI機器學習，NextSilicon是一家開發高速運算加速器的公司，有別於輝達CUDA生態在將大家綁在其GPU上，喪失主動性和議價權。

NextSilicon提到，專注於為高速運算市場開發下一代智慧計算架構，旗下產品是一種開創性的軟體定義硬體方法，允許開發人員比以往更快地執行現有程式，而毋須重寫、重新編譯或綁定供應商。

NextSilicon強調，打破格局推出Maverick-2新品。Maverick-2擁有32個RISC-V核心，採用台積電5奈米製造，主頻為1.5GHz。NextSilicon強調，採用台積電5奈米打造的晶片，為該公司自主研發的專利，並非授權或借用。該公司並發布代號為Arbel的RISC-V CPU。NextSilicon 表示，該核心採台積電5奈米製程打造，可比美英特爾「LionCove」Xeon與超微的「Zen5」Epyc。

荷蘭AI新創Axelera AI日前發表最新Europa晶片，主打高效能邊緣運算應用，涵蓋生成式AI與電腦視覺等領域，宣稱該晶片以INT8精度，達到629 TOPS運算能力，業界預期，也可望成為台積電潛在客戶。