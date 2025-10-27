台積電2奈米拓腹地動了 南科楠梓園區環評送件

擴大台積電（2330）2奈米製程腹地，國科會啟動南部科學園區楠梓園區環評，已將環評書件送至環境部，近期可望展開環評。據估算，包含既有及擴建部分，開發營運後預估產值將達8,000億元。

國科會啟動南科楠梓園區開發計畫環評，採「一次籌設，分階段納入」方式，也就是將先前通過環評的台積電第一期與第二期擴建先納入科學園區範圍，後續等高雄市政府完成全區土壤及地下水汙染整治作業解列，再分階段納入，規劃於2033年底完工。

國科會日前將南科楠梓園區開發計畫環說書送進環境部展開環評，環說書公布最新的「大南方大發展南台灣發展計畫」，從南科台南園區先進、成熟半導體製程，串聯南科高雄園區半導體材料產業、南科橋頭園區半導體零組件、楠梓產業園區周邊工業區封裝測試、成熟製程、林園先進製程化學藥品、至小港（大林蒲）循環材料，形成南部半導體材料「S廊帶」。

南科楠梓園區將納入四案環評開發行為，分別為「楠梓產業園區設置計畫」、「高雄煉油廠楠梓水資源中心設置計畫」、「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠計畫」及「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠擴建計畫」，這四案環保對策及承諾事項也將直接概括履行。

第二階段方面，要等到高雄市政府完成全區土壤及地下水汙染整治作業，並經環保主管機關解列，其餘用地於第二階段納入楠梓園區，預計於2033年底完工，兩階段總開發經費555億元。

另外，高雄橋頭園區目前工程正全速推進中，明年開始將有廠商陸續啟用，預計引入半導體、航太、精準健康、智慧機械、產業創新等產業，而今年初通過環評的白埔園區將設定為橋科二期，明年也將接棒開始施工，目前引進產業定位同樣也是以半導體相關產業，亦可作為半導體廠商設置晶圓廠的彈性備選用地，預計2029年完工。



