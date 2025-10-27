蘋果亮劍…折疊機市場「全村的希望」

全球折疊機市場歷經多年發展後，已逐漸步入高原期，今年出貨量成長幅度已從過往雙位數驟降至個位數；市場分析師普遍認為，蘋果已成為折疊機市場「全村的希望」，明年首款折疊iPhone問世後，有望憑藉創新設計吸引買氣，引領折疊機市場重返高速成長。

據市場預估，今年全球折疊機出貨約1,680萬支，年增率僅3.3%，仍屬小眾市場，成長放緩原因有三個，首先是經濟因素不佳，其次是陸系品牌廠縮減或調整折疊機產品線，最後是缺乏吸引消費者埋單的關鍵應用。

業界人士指出，由於直向內折式產品定價與高規格旗艦機接近，但硬體配置仍不及同價位區間的一般手機，因此當新奇性過後，銷售自然開始呈現趨緩。

此外，過去曾被視為次世代折疊機的三折機產品則因機身較重、價格過高，加上投入的品牌廠偏少，因此三折機也未能扛起折疊機產業高速成長的重任。

業界表示，消費者最終仍在意手機整體生態系與便捷性，蘋果具有品牌影響力與完整的軟體生態系，因此明年推出首款折疊機後，勢必將掀起一波換機潮，並且刺激其他品牌廠跟進相關設計與應用，屆時全球折疊機產業有望恢復高速成長。

業界指出，台廠若想掌握未來折疊機市場契機，勢必要提高產品良率，如何提供品牌廠既耐用又便宜的高品質零組件，將是供應鏈競逐市場商機的關鍵。