蘋果折疊iPhone新專利 朝橫向發展…新日興、大立光等協力廠受惠

蘋果催生明年首款折疊iPhone問世再出招，近期再度申請折疊機相關新專利，主攻「闊折式（wide-fold）設計」，採取橫向展開布局，企圖透過新設計進一步升級未來即將發布的新品，劍指三星、華為等競爭對手。

業界盛傳，蘋果首款折疊iPhone可能名為「iPhone Ultra Fold」，並於2026年與iPhone 18系列一同亮相，主打高階市場。蘋果積極透過創新打造首款折疊iPhone，業界看好新機問世後銷量可期，鴻海（2317）、新日興（3376）、大立光（3008）等供應鏈有望受惠。

蘋果近年頻頻申請折疊機專利，最新專利「闊折式設計」乍看之下就像兩部iPad mini拼貼而成的寬屏設備，開合之間更呈現出一種介乎平板、手機之間的全新形態。

根據專利內容敘述，蘋果折疊機採用居中挖孔的外屏設計，雙鏡頭模組位於背面左側，呈長條排列，閃光燈則設於右側，整體外觀極具對稱感，符合蘋果一貫的設計美學。

業界人士表示，從專利內容來看，蘋果折疊機在機身展開後寬度約167.6毫米，高度約120.6毫米，最驚人的是外螢幕邊框僅1.3毫米，螢幕尺寸則是5.49英吋，解析度2088x1422，此比例接近迷你平板，而非傳統智慧手機。

此外，蘋果過往擅長以演算法與影像處理優異著稱，因此未來折疊機有可能會結合AI運算與多鏡頭同步運作，開創雙螢幕多角度錄影或折疊多視窗編輯等新應用，例如一邊開會錄影、一邊即時筆記或剪輯，藉此打造產品差異化，與三星、華為等競爭對手一別苗頭。

至於攸關折疊機成敗最關鍵的軸承，蘋果採用由非晶態金屬玻璃與複合碳纖維構成的新型鉸鏈系統，能在不犧牲厚度的前提下，大幅提升耐用度與彈性。據傳，蘋果折疊機軸承系統由新日興與美商安費諾（Amphenol）二家供應，整機組裝則是由鴻海操刀。

市場預期，蘋果將在明年第3季推出首款折疊iPhone，第一年出貨量約400萬至700萬支，2027年出貨量將提高到1,000萬至1,500萬支，蘋果加入折疊機競爭，有望掀起一波市場洗牌戰。