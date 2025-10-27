2026年消費市場成長露曙光…台積電3奈米接單 旺上加旺

台積電（2330）大咬AI大商機，先進製程接單熱轉之際，業界觀察，近期智慧手機市場庫存恢復健康，不僅iPhone 17系列追單消息不斷，非蘋品牌高階機種也有好消息，助益聯發科、高通等手機處理器業者旗艦晶片出貨回穩，挹注台積電3奈米旺上加旺。

台積電一貫不評論單一客戶訊息。不過，台積電董事長魏哲家日前於法說會回應法人提問智慧手機庫存議題時直言：「不擔心預建庫存（prebuild）」，主因當下庫存已回到非常季節性且健康的水準。相關談話讓業界吞下定心丸，亦讓2026年消費應用市場成長露出曙光。

業界指出，蘋果是先傳來智慧手機銷售好消息的品牌，iPhone 17系列買氣優於預期，開始對供應鏈追加訂單。iPhone 17系列搭載新一代A19與A19 Pro晶片，皆採用台積電最新第三代3奈米製程，隨著蘋果追單，台積電3奈米家族訂單動能持續強勁。

另外，聯發科先前發布最新旗艦晶片天璣9500，也全面採用台積電第三代3奈米製程，並獲得多家非蘋品牌採用，銷售熱度高。高通採台積電3奈米製程的最新驍龍8 Elite Gen 5行動平台，陸續獲得三星、OPPO等非蘋大廠導入，機海戰術同步帶旺台積電先進製程出貨。

隨蘋果與非蘋客戶銷售熱度攀升，台積電在智慧手機滲透率可望再創新高。研究機構Counterpoint Research認為，台積電在先進晶片製造領域擁有無可撼動的地位，預計2025年，台積電在5奈米及以下（含3奈米與2奈米）製程的智慧手機系統單晶片（SoC）市占將達87%，並於2028年增至89%。

由於蘋果、高通與聯發科等大廠均依賴台積電的領先製程，並預期2026年將有三分之一的智慧手機晶片導入3奈米與2奈米節點，達成一項重要里程碑。

台積電先前並預告，2025年AI相關需求保持強勁，非AI相關的終端市場則已觸底並出現溫和復甦。

法人看好，隨著高階智慧手機市況回穩，引領消費市場露出曙光，台積電3奈米家族接單動能持續強勁之餘，先前訂單相對疲弱的6／7奈米產能利用率也可望同步看增，預期接棒AI成長的下一波動能為PC、高階手機等終端應用，惟車用半導體需求仍不佳，仍待相關供應商調節庫存告一段落。