輝達首度在華府舉辦 GTC 大會 這場子…政治味濃厚

輝達首度在華府舉辦GTC大會，政治意味濃厚，焦點在美國在全球AI創新中的領導地位，以及政策、產業與學術界的深度對話之際，台廠也紛紛在美國大舉布局，攜手輝達在美國強攻商機。

GTC大會是輝達年度大戲，過往業界多聚焦每年3月在加州聖荷西舉辦的場次，輝達也多半會在3月的大會上揭露年度新品。惟隨著AI浪潮日益擴大，輝達近年不時會在全球各地舉行GTC活動，與區域市場客戶溝通，如今年6月舉行的GTC Paris，即以歐洲市場為訴求。

業界分析，這次輝達首度在美國「政治心臟」華盛頓舉辦GTC大會，其背後的政治意義不言可喻。

細看今年輝達GTC DC大會，除了傳統商界代表及學界研究單位人士外，出席論壇活動中有不少是美國官方代表，如美國能源部、馬裡蘭州副州長及美國眾議院議員等，和往常多為供應鏈夥伴大不相同。

今年來，輝達執行長黃仁勳多次與美國總統川普同台且互動親密，而在川普政府「美國製造」大旗下，輝達選在華府舉辦GTC大會，透露想與美國政府建立更緊密的關係，進一步鞏固輝達在美國AI基礎建設的主導地位。

晶圓代工龍頭台積電雖然沒有參加黃仁勳專講前會前節目，但在今年GTC DC大會相關活動上，台積電全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強也將參與「利用AI塑造美國製造業的未來」論壇。這也顯示，不論是鴻海還是台積電，已深度參與美國製造，自然不能在GTC DC大會缺席，目前這兩大業者，也是在美國布局最廣、最深的台廠。

目前，台灣大型電子製造業皆已在美國擁有或宣布成立製造基地，包含鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、仁寶（2324）、英業達（2356）等均已投入美國製造，和碩（4938）是最後一個加入美國製造的大型電子代工廠。