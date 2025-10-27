輝達GTC DC大會照耀AI鏈…鴻海董座唯一受邀專講前節目

輝達美東時間27日至29日將首度在華府舉辦GTC大會（GTC DC），聚焦AI創新現況、代理AI產業發展、美國AI基礎建設生態系、AI在科學與量子運算應用，及AI在機器人和製造業運用等五大議題。法人看好，輝達登高一呼，將引領鴻海（2317）、廣達（2382）等AI族群再衝一波。

輝達執行長黃仁勳美東時間28日將以「輝達如何協助美國科技驅動全球創新」發表專講，是GTC DC大會第一波高潮，鴻海董事長劉揚偉是唯一受邀參與黃仁勳專講前節目（pre-game）的台灣科技業大咖，凸顯鴻海與輝達的好關係。

黃仁勳表示，AI是人類歷史上最具變革性的技術，且競賽已經展開。GTC DC大會匯集研究人員、開發者、商業領袖與政策制定者，在美國首都深入探索AI、機器人、生命科學、能源、量子科技與6G領域的最新突破，推動對美國科技領導地位至關重要的創新。

本次GTC DC大會將匯聚政府領袖、產業代表、領先研究人員、開發人員與學術界，展開一系列聚焦當前關鍵議題的討論，大會涵蓋五大主題，包含AI創新現況、代理AI的產業應用、美國AI基礎建設生態系、AI在科學與量子運算的應用及AI在機器人和製造業運用。

根據輝達揭露的資訊，劉揚偉美東時間28日將與美國重量級AI新創Figure AI執行長Brett Adcock、西門子技術長暨策略長Peter Koerte以「AI for Robotics and Manufacturing（機器人和製造業的AI）」為題暖身，引爆話題。

據悉，劉揚偉在本次GTC DC大會除了會談到集團在AI領域製造業應用外，也將會在停留美國期間，拜訪主要大客戶。業界預期，可能會與客戶們洽談美國「星際之門」AI大基建計畫的一些合作細節。

劉揚偉之前已公開表示：「AI沒有泡沫，才剛開始」。業界人士指出，鴻海不僅在AI伺服器相關業務攜手輝達超前部署，也與輝達在人形機器人領域密切合作，一起開發相關大腦技術和AI模型訓練，將多種人形機器人部署在工廠應用。鴻海將於今年11月的鴻海科技日展示最新一代人形機器人，以及實際場景應用案例。