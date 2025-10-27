政院籌組矽光子國家隊 2028年達供應鏈自主…聯發科、茂德等入列

矽光子國家隊雛形浮現，經濟部近日將向政院報告相關規劃，預計四年投入29億元預算，目標在2028年達成供應鏈自主、研發環境建置、技術研發與人才培育等三大目標。

其中，在供應鏈自主方面，將由經濟部補助相關業者完成開發，包含電、光晶片設計與製程(聯發科（2454）、茂德、合聖、世界先進（5347）)、光纖封裝(上詮（3363）)、矽光子驗證設備(旺矽（6223）)、封裝膠材(長興（1717）)等，相關台廠將入列國家隊成員。

賴清德總統提出五大信賴產業，政院也正積極研擬規劃AI新十大建設，包括積極投入矽光子、量子科技與機器人等三大關鍵技術研發。矽光子方面，經濟部已完成相關規劃，預計近期將在行政院會中報告。

矽光子國家隊規劃重點

根據市場研究機構統計，2018至2030年，全球矽光子市場將快速成長，預計2030年市場規模突破250億美元，目前美國、歐盟、中國大陸、日本及南韓等國家，皆由政府領頭加速光子、矽光子技術相關產業發展。

產業界方面，超微（AMD）、輝達（NVIDIA）、聯發科等皆在今年紛紛提出矽光子相關技術與解決方案，其中AMD與中山大學合作預計擇定台南、高雄兩地設置研發據點，成立矽光子、人工智慧和異質整合研發團隊；台積電也推出矽光子COUPE封裝架構，預計2025年第4季完成驗證，提供給矽光子客戶。

根據經濟部盤點結果，台灣去年是半導體總產值世界第二，同時具備全球最完整半導體供應鏈，加上AI相關供應鏈製造在台灣，讓矽光子發展具有先機。

由於矽光子技術尚未完善且需相關人才，且缺少完整矽光子代工平台，封測設備能量也顯不足，同時亦缺乏矽光子產品驗測中心，都是目前矽光子發展的缺口。

政府規劃2025至2028年投入29億元，由經濟部、國科會執行，又以經濟部占24億元為大宗。盼2028年達成供應鏈自主、研發環境建置、技術研發與人才培育三大目標。