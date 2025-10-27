政院籌組矽光子國家隊 2028年達供應鏈自主…聯發科、茂德等入列

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
矽光子國家隊雛形浮現，經濟部近日將向政院報告相關規劃，預計四年投入29億元預算，目標在2028年達成供應鏈自主、研發環境建置、技術研發與人才培育等三大目標。圖／AI生成
矽光子國家隊雛形浮現，經濟部近日將向政院報告相關規劃，預計四年投入29億元預算，目標在2028年達成供應鏈自主、研發環境建置、技術研發與人才培育等三大目標。

其中，在供應鏈自主方面，將由經濟部補助相關業者完成開發，包含電、光晶片設計與製程(聯發科（2454）、茂德、合聖、世界先進（5347）)、光纖封裝(上詮（3363）)、矽光子驗證設備(旺矽（6223）)、封裝膠材(長興（1717）)等，相關台廠將入列國家隊成員。

賴清德總統提出五大信賴產業，政院也正積極研擬規劃AI新十大建設，包括積極投入矽光子、量子科技與機器人等三大關鍵技術研發。矽光子方面，經濟部已完成相關規劃，預計近期將在行政院會中報告。

矽光子國家隊規劃重點
根據市場研究機構統計，2018至2030年，全球矽光子市場將快速成長，預計2030年市場規模突破250億美元，目前美國、歐盟、中國大陸、日本及南韓等國家，皆由政府領頭加速光子、矽光子技術相關產業發展。

產業界方面，超微（AMD）、輝達（NVIDIA）、聯發科等皆在今年紛紛提出矽光子相關技術與解決方案，其中AMD與中山大學合作預計擇定台南、高雄兩地設置研發據點，成立矽光子、人工智慧和異質整合研發團隊；台積電也推出矽光子COUPE封裝架構，預計2025年第4季完成驗證，提供給矽光子客戶。

根據經濟部盤點結果，台灣去年是半導體總產值世界第二，同時具備全球最完整半導體供應鏈，加上AI相關供應鏈製造在台灣，讓矽光子發展具有先機。

由於矽光子技術尚未完善且需相關人才，且缺少完整矽光子代工平台，封測設備能量也顯不足，同時亦缺乏矽光子產品驗測中心，都是目前矽光子發展的缺口。

政府規劃2025至2028年投入29億元，由經濟部、國科會執行，又以經濟部占24億元為大宗。盼2028年達成供應鏈自主、研發環境建置、技術研發與人才培育三大目標。

2026年消費市場成長露曙光…台積電3奈米接單 旺上加旺

台積電大咬AI大商機，先進製程接單熱轉之際，業界觀察，近期智慧手機市場庫存恢復健康，不僅iPhone 17系列追單消息不...

輝達GTC DC大會照耀AI鏈…鴻海董座唯一受邀專講前節目

輝達美東時間27日至29日將首度在華府舉辦GTC大會（GTC DC），聚焦AI創新現況、代理AI產業發展、美國AI基礎建...

蘋果折疊iPhone新專利 朝橫向發展…新日興、大立光等協力廠受惠

蘋果催生明年首款折疊iPhone問世再出招，近期再度申請折疊機相關新專利，主攻「闊折式（wide-fold）設計」，採取...

輝達首度在華府舉辦 GTC 大會 這場子…政治味濃厚

輝達首度在華府舉辦GTC大會，政治意味濃厚，焦點在美國在全球AI創新中的領導地位，以及政策、產業與學術界的深度對話之際，...

蘋果亮劍…折疊機市場「全村的希望」

全球折疊機市場歷經多年發展後，已逐漸步入高原期，今年出貨量成長幅度已從過往雙位數驟降至個位數；市場分析師普遍認為，蘋果已...

