矽光子國家隊結合產學研 培育200名專才

AI浪潮形成產業新賽局，台灣啟動國家級戰略，將提出矽光子國家隊規劃，其中將建構矽光子驗證實驗室，讓台灣成為國際第三方驗證中心，驗證成本可望大降。

另外，也預計結合產學研，培育200名矽光子晶片專才。

根據經濟部規劃，將於2025年至2028年投入29億元，推動「矽光子國家隊」計畫，結合學研單位與國內指標廠商，聚焦光晶片與共封裝光學元件（CPO）等關鍵技術。

在研發環境建置方面，政府與產業目標在2028年前建構矽光子驗證實驗室，將可望降低驗證成本逾 60%，打造國際第三方驗證中心；另外也將與業者合作建置矽光子光纖封裝試產線。

另外在技術研發與人才培育上，由國科會、經濟部主責，目標至2028年培育200 名矽光子光晶片技術專才；學界也將投入領先國際的矽光子光晶片。

此外，經濟部目前已協助國際半導體協會（SEMI）成立矽光子聯盟，釐清產業缺口，制定技術藍圖，並加入政府資源。

政府訂下願景，希望推動矽光子聯盟，能參與國際標準制定，主導話語權；加速開發關鍵技術，並深化國際合作；促成學研培育矽光子人才；補助業者強化矽光子供應鏈，打造韌性產業鏈。