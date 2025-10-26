台積電領先不代表台灣科技領先 中美AI在5大新領域競爭…台灣跟上了嗎？

摘要 中美在人形機器人、無人計程車、教育科技、抗老事業、AI代理人等5個領域競爭激烈，台灣想在未來世界中保持優勢，不能只靠半導體和台積電，需加快腳步投入新興科技。

最近看到《日經Business》有一篇發人深省的文章，提到中國在「5個領域」的發展值得關注。

1.人形機器人

這是未來重要趨勢，黃仁勳說未來趨勢是「實體AI」，而實體AI最主要體現就是人形機器人。中國在此領域發展積極，在生產製造上已大幅使用機器人。台灣雖可生產零組件，但整合成機器人的能力尚不足。

2.無人計程車

這一方中國發展也很快，美國代表廠商是Google旗下的公司Waymo，但中國除了百度以外，還有小馬智行、文遠知行等新創公司。中國自駕車技術發展迅速，且已開始輸出到海外。台灣目前尚未看到自駕車應用。

3.教育科技

這是很有趣的領域，我過去沒有注意到。中國因為重視教育，很多新創公司利用AI助教，加強學生學習，特別是在程式語言方面。

十多年前，中國的補習班龍頭新東方曾紅及一時，但後來政府限制惡性補習。不過最近AI出現，改變傳統教育方式，吸引許多資金投入，黃仁勳強調中國的AI人才是其一大優勢。

4.抗老事業

這是未來重要趨勢，中國近有一些生技公司，將新藥技術賣給國際大廠、換取授權金。

去（2024）年諾貝爾化學獎得主，就是利用AI提高蛋白質設計的效率，找出癌症的解方，為醫藥行業帶來變革。AI技術的發展，可能為醫療帶來突破性進展。

5.AI代理人

台灣不少企業都在講「AI代理人」，但實際運作的還不多；中國在這一方面發展積極，強調「AI+」應用。黃仁勳已感受到此趨勢，強調AI基礎建設的重要性，認為AI一定要應用到各產業中。台灣政府雖然提倡應用AI於百工百業，但目前真正用到AI代理人來改善流程的，仍僅侷限於部分企業。

台灣不能因半導體產業和台積電股價創新高而自滿，未來有太多新科技，值得我們去關注，如果我們不努力，可能會失去競爭優勢。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文台積電領先不代表台灣科技領先！中美AI在5大新領域競爭，台灣跟上了嗎？》