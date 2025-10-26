快訊

路邊遇昏迷者急幫CPR 外送員趕送餐違規挨罰…網感動：我來繳罰單

人工智慧還能這樣玩！她設計「AI幼兒」、寫歌創作 拓展跨領域應用

執行合規？非洲豬瘟場特約獸醫「一查有2人」 台中農業局：啟動調查

AI新創搶用台積電5奈米打造HPC晶片 挑戰輝達超微生態

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

以色列AI新創NextSilicon積極採用台積電（2330）5奈米家族製程操刀高速運算HPC加速器晶片NextSilicon，該公司宣布將推出Maverick-2產品，挑戰輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）與超微（AMD）等生態圈。

外電報導，NextSilicon創辦人Elad Raz指出，大多數大型供應商都在轉向AI機器學習，NextSilicon是一家以HPC加速器開發的公司，有別輝達CUDA生態在將大家綁住在其GPU上，喪失了主動性和議價權。

NextSilicon提到，專注於為HPC市場開發下一代智慧計算架構。 該公司產品是一種開創性的的軟體定義硬體方法，允許開發人員比以往更快地執行現有程式，而毋須重寫、重新編譯或綁定供應商。

NextSilicon強調，打破格局推出Maverick-2。Maverick-2擁有32個RISC-V核心，採用台積電5奈米工藝製造，主頻為1.5GHz。

NextSilicon也同時發布代號為Arbel的RISC-V CPU。NextSilicon表示，該核心採台積電5奈米工藝，將支持高達2.5 GHz的時鐘速度，具有10寬的發射管道、480條目的重新排序緩衝區，支持16條縮放器指令，並集成四個128位矢量單元用於單指令多數據(SIMD)工作負載等，NextSilicon表示Arbel核心可以與英特爾的“LionCove”Xeon和超微的“Zen5”Epyc「相媲美」。

該公司強調，採用台積電5奈米打造的晶片，為該公司自主研發的專利IP，並非授權或借用，由NextSilicon工程師團隊打造。

PC換機潮引爆供應鏈進補 帶旺華碩、宏碁、廣達等營運

隨著微軟近期正式終止Windows 10系統支援，帶動全球換機潮，推升第3季PC出貨量年增8.1%，但因目前全球仍約有四...

公司資訊系統遭駭客攻擊 崇越：對營運無重大影響

崇越（5434）25日公告，公司部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，崇越表示，目前正積極會同技術專家協助調查和復原工作，該事件...

微軟Win11 將強化AI功能

微軟（Microsoft）Windows 10作業系統停止更新，Windows 11又已推出四年之久，市場原先傳出，20...

惠普擬在沙國生產電腦

美國新聞網站Semafor報導，惠普公司（HP）打算在沙烏地阿拉伯生產數百萬台電腦，其中絕大部分將外銷到中東各地和北非地...

四科技廠法說 營運聚焦

多家指標性科技大廠將於本周陸續召開法人說明會，包含晶圓代工業者聯電、測試介面廠精測、面板大廠友達以及晶電大廠聯發科，屆時...

明年PC出貨量 業界估持續成長

隨著微軟近期正式終止Windows 10系統支援，帶動全球換機潮，推升第三季個人電腦（ＰＣ）出貨量年增百分之八點一，但因...

