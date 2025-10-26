聽新聞
AI新創搶用台積電5奈米打造HPC晶片 挑戰輝達超微生態
以色列AI新創NextSilicon積極採用台積電（2330）5奈米家族製程操刀高速運算HPC加速器晶片NextSilicon，該公司宣布將推出Maverick-2產品，挑戰輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）與超微（AMD）等生態圈。
外電報導，NextSilicon創辦人Elad Raz指出，大多數大型供應商都在轉向AI機器學習，NextSilicon是一家以HPC加速器開發的公司，有別輝達CUDA生態在將大家綁住在其GPU上，喪失了主動性和議價權。
NextSilicon提到，專注於為HPC市場開發下一代智慧計算架構。 該公司產品是一種開創性的的軟體定義硬體方法，允許開發人員比以往更快地執行現有程式，而毋須重寫、重新編譯或綁定供應商。
NextSilicon強調，打破格局推出Maverick-2。Maverick-2擁有32個RISC-V核心，採用台積電5奈米工藝製造，主頻為1.5GHz。
NextSilicon也同時發布代號為Arbel的RISC-V CPU。NextSilicon表示，該核心採台積電5奈米工藝，將支持高達2.5 GHz的時鐘速度，具有10寬的發射管道、480條目的重新排序緩衝區，支持16條縮放器指令，並集成四個128位矢量單元用於單指令多數據(SIMD)工作負載等，NextSilicon表示Arbel核心可以與英特爾的“LionCove”Xeon和超微的“Zen5”Epyc「相媲美」。
該公司強調，採用台積電5奈米打造的晶片，為該公司自主研發的專利IP，並非授權或借用，由NextSilicon工程師團隊打造。
