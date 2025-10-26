惠普擬在沙國生產電腦

美國新聞網站Semafor報導，惠普公司（HP）打算在沙烏地阿拉伯生產數百萬台電腦，其中絕大部分將外銷到中東各地和北非地區。惠普這項舉措有兩層意義，一是該公司可能是因應關稅戰尋求供應鏈多元化，二是有利於沙國振興國內製造和出口產業計畫。

惠普中東與北非地區總部董事總經理薩德表示，惠普已和沙烏地阿拉伯主權財富基金PIF旗下的SAMI先進電子公司結盟，將協力在利雅德打造製造基地，預計2030年前就能在沙國生產「數百萬台」裝置。薩德表示，惠普也考慮擴建利雅德廠。他對惠普在沙國投資金額不予置評。

薩德表示，惠普初期將在沙國生產一款專為人工智慧（AI）應用設計的桌上型PC，瞄準企業客戶。

沙烏地阿拉伯正投注巨資發展國內電子製造業，作為經濟多元化、創造就業和促進非石油出口計畫的一環。這項「沙烏地製造」計畫已催生ALAT--由PIF控制、規模千億美元的企業。ALAT已和大陸聯想集團簽約，將在沙國合作製造PC，預計2026年開始生產。