微軟Win11 將強化AI功能
微軟（Microsoft）Windows 10作業系統停止更新，Windows 11又已推出四年之久，市場原先傳出，2026年微軟將推出Windows 12，將是首個圍繞AI打造的作業系統，但微軟高層近期指出，Windows正在發展成為一個AI原生平台。業界預期，微軟將直接在下次大更新中，將Win11打造成AI原生作業系統。
外電報導，微軟副總裁Stefan Kinnestrand近期表示，Win 11最終將成為一個AI原生的作業系統，意指「智慧代理（agentic）」，參考市面上現有的AI代理功能，如Perplexity Comet、Chrome Gemini、ChatGPT等，可能就是AI能夠幫使用者操控電腦，完成各項指定任務。
Stefan Kinnestrand指出，Win 11作為AI優先的作業系統，將具備安全性、可擴充性，並為代理運作而設計。
近期微軟也發布新的Win11互動功能，包括Copilot Voice、Copilot Vision、Copilot Action及Click to Do，它們改變了傳統的鍵鼠操作，開始透過語音、視覺等多模態方式進行互動。
