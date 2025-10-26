PC換機潮引爆供應鏈進補 帶旺華碩、宏碁、廣達等營運

隨著微軟近期正式終止Windows 10系統支援，帶動全球換機潮，推升第3季PC出貨量年增8.1%，但因目前全球仍約有四成PC裝置採用Win 10，換機需求尚未完全釋放，將持續推動PC市場成長數年。業界預估，2026年PC出貨量將持續增長，有望帶動華碩、宏碁、廣達、仁寶等PC供應鏈後市成長。

據研調機構Counterpoint Research報告，今年第3季全球PC出貨量年增8.1%，成長力道主要來自Win 10支援於10月結束，及美國關稅政策變化，帶來的戰略庫存調整。

從出貨量表現來看，聯想持續維持龍頭地位，其次依序為惠普（HP）、戴爾（Dell）、蘋果及華碩，前五大廠中僅戴爾呈現年衰退，其餘廠商出貨量皆有雙位數年成長。

其中，華碩在消費性機種帶動下，出貨量季增22.5%、年增14.1%，華碩為前五大PC廠中季增幅度最大的公司。

Win 10停止支援促使企業及一般消費者今年持續展開換機行動，鑑於目前仍有近四成PC用戶在使用Win 10，相關換機需求將成為未來幾年PC市場重要成長動能。

除作業系統催動的換機需求外，Counterpoint Research指出，雖然目前增長主要由作業系統換機驅動，但隨著AI PC興起，會有另一波更顯著的變化，目前仍尚未體現在數據上。

但隨著如高通（Qualcomm）推出全新的Elite X2筆電晶片，而輝達（NVIDIA）也將與英特爾（Intel）帶來AI運算能力更強的處理器，預估AI PC出貨量將在2026年後開始大幅增長。

業界預計，在Win 10換機需求持續，加上AI PC出貨量成長下，2026年PC的出貨量也將持續交出年成長。

有望帶動品牌廠華碩（2357）、宏碁（2353）、微星（2377）、技嘉（2376），及PC代工廠廣達（2382）、仁寶（2324）、緯創（3231）、英業達（2356）、鴻海（2317）、和碩（4938）等營運。

展望後市，仁寶指出，儘管目前已過產業季底效應，後續PC市場的不確定性因素仍多，但今年第4季出貨表現仍有機會隨客戶腳步成長。

廣達第3季筆電出貨1,270萬台，季增5%，年增0.8%，預估筆電今年全年出貨將成長個位數百分比。

緯創今年第3季筆電出貨640萬台，季增8.5%，年增23.1%，預估第4季出貨將季減個位數，今年出貨成長率估從年增個位數百分比上修為年增雙位數百分比。