四科技廠法說 營運聚焦

多家指標性科技大廠將於本周陸續召開法人說明會，包含晶圓代工業者聯電（2303）、測試介面廠精測（6510）、面板大廠友達（2409）以及晶電大廠聯發科（2454），屆時除將公布最新財報外，經營階層對市況、景氣、地緣政治等看法，都將成為外界關注焦點。

聯電將於29日舉行法說會，以最新業績來看，9月營收為199.27億元，月增4%、年增5.2%；第3季營收為591.27億元，季增0.6%，年減2.25%；前九月營收為1,757.43億元，年增2.23%。

聯電共同總經理王石先前提到，隨著22、28奈米製程業績持續逐季成長，目前占總營收比率已達40%；22、28奈米解決方案則持續獲得客戶採用，預計未來幾季在無線通訊領域的市占率將進一步提升。而新加坡Fab 12i第三期新廠擴建預估於2026年開始量產，將有助聯電更有效滿足客戶多元化製造及提升供應鏈韌性的需求。

精測也將於29日舉行法說會，現階段精測來自AI、HPC相關訂單需求暢旺，法人推估第4季營收雖受季節性因素影響而略降溫，但有望維持高檔水準，且下半年整體表現將優於上半年，今年營收創高可期。

關於公司營運，精測強調，公司研發團隊持續優化測試解決方案，確保測試介面能在更高頻寬與更完整功能整合的環境下，提供穩定、精確的測試技術。

友達將於30日召開董事會通過第3季財報，並舉行線上法說會，說明第3季營運成果。法人認為，中國大陸面板廠的減產效果，讓電視面板價格自今年8月起止跌，面板價格第3季大多持穩，面板廠今年下半年獲利可期。

晶片大廠聯發科將於31日召開法說會，外界聚焦其晶片在手機、PC與資料中心等面向的應用導入發展。