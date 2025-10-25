公司資訊系統遭駭客攻擊 崇越：對營運無重大影響
崇越（5434）25日公告，公司部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，崇越表示，目前正積極會同技術專家協助調查和復原工作，該事件對公司營運、資訊安全、個資等無重大影響。
崇越說明，本公司於10月23日發現遭不明駭客入侵主機，並將伺服器資料加密，導致系統無法使用。
崇越指出，已即刻啟動資安防禦及復原機制，並委請外部資安技術公司及專家共同處理，並向法務部調查局報案，後續依程序向主管機關通報。
崇越表示，本公司將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控，以確保資訊安全。
針對本次駭客攻擊可能損失，崇越表示，目前正積極會同技術專家協助調查和復原工作，該事件對公司營運、資訊安全、個資等無重大影響。
