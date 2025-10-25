快訊

中職／台灣大賽延賽4天「換牌」再戰G4 滿血羅戈vs.滿血威能帝

老人悲歌…北市長者「孤獨死」案例達70多人 逾4成3天後才被發現

國民黨內唯一參加同志遊行？ 蔣萬安：代表一個精神和態度

崇越：資訊系統遭駭客攻擊 評估對營運無重大影響

中央社／ 台北25日電
崇越科技董事長潘重良。聯合報系資料照
崇越科技董事長潘重良。聯合報系資料照

崇越科技今天公告，公司部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，公司已即刻啟動資安防禦及復原機制，初步評估遭駭事件對公司營運、資訊安全、個資等無重大影響。

根據崇越公告指出，公司10月23日發現遭不明駭客入侵主機，並將伺服器資料加密，導致系統無法使用。已即刻啟動資安防禦及復原機制，並委請外部資安技術公司及專家共同處理，也向法務部調查局報案，後續將依程序向主管機關通報。

崇越表示，目前正積極會同技術專家協助調查和復原工作，評估遭駭事件對公司營運、資訊安全、個資等無重大影響。崇越也將持續提升網路與資訊基礎架構的安全管控，以確保資訊安全。

資安 調查局

